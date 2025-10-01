El Festival d'Astronomia del Montsec s'Expandeix: Dues Setmanes de Ciència, Estrelles i un Homenatge a Maria Assumpció Català
El Festival d'Astronomia del Montsec (PAM) dobla la seva aposta, celebrant-se durant dos caps de setmana d'octubre (10-13 i 17-19). L'onzena edició, dedicada a la pionera astrònoma Maria Assumpció Català, promet una immersió única en l'univers, combinant cultura, ciència i turisme d'estrelles.
Lleida - Publicado el
4 min lectura
L'espera ha valgut la pena. L'onzena edició del Festival d'Astronomia que impulsa el Parc Astronòmic del Montsec (PAM) arriba amb una novetat estel·lar que canviarà el mapa del calendari cultural i científic de tardor: per primera vegada, l'esdeveniment s'amplia a dos caps de setmana complets. Això significa que els apassionats del cosmos, les famílies curioses i els amants del cel nocturn tindran més oportunitats que mai per submergir-se en la màgia del Montsec, declarat Reserva Starlight. Les dates clau a marcar són del 10 al 13 i del 17 al 19 d'octubre.
Aquesta expansió no és casual. Tal com va subratllar Salvador J. Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec (FGC Turisme), l'objectiu principal és promoure un autèntic "Turisme de les estrelles" accessible a tots els públics. El Parc es consolida com el pilar fonamental per a la recerca, formació i divulgació de l'astronomia a Catalunya, i aquest festival n’és la punta de llança més visible i festiva. L'èxit de les edicions anteriors ha fet palès que la demanda d'activitats de qualitat al voltant de la ciència i la cultura estel·lar és creixent, i l'organització ha respost amb una programació més ambiciosa i estesa en el temps.
Un Homenatge Merescut a una Astrònoma Pionera
L'edició d'enguany és especialment significativa, ja que se centra a honrar la memòria i el llegat de Maria Assumpció Català. Coincidint amb el centenari del seu naixement, la figura d'aquesta dona —la primera professora astrònoma de l'Estat espanyol— emergeix com a far d'inspiració. Català, pionera en l'observació i obtenció d'imatges del sol, va obrir camins en un món majoritàriament masculí.
Aquesta dedicatòria tindrà una ressonància directa en la programació del Festival d'Astronomia. Estefania Rufach, vicepresidenta de l'IEI (Institut d'Estudis Ilerdencs), va destacar que, a més de les activitats al mateix Parc, l'Aula Magna de l'IEI a Lleida acollirà la conferència divulgativa 'M. Assumpció Català, astrònoma pionera, apassionada de la ciència'. Aquesta xerrada, impartida per la professora de la Universitat de Barcelona, Mercè Romero, promet endinsar el públic en la dimensió humana i professional d'una dona que va dedicar la seva vida a desxifrar els secrets de la nostra estrella més propera.
Quan la Ciència es Troba amb l'Art Contemporani
La influència de Maria Assumpció Català va més enllà de la conferència. La seva activitat com a observadora solar ha inspirat directament la creació de noves propostes artístiques. Des de la Plataforma Vértices, els coordinadors María Paz Montecinos i Santi Maeso han articulat tres activitats especials. Aquestes propostes es basen precisament en les observacions del sol que va realitzar Català, però ho fan sota "una mirada híbrida, amb la col·laboració de centres de recerca científica i amb la participació d'artistes contemporanis", segons va explicar Maeso durant la presentació del programa, celebrada aquest dimarts a Lleida.
Aquesta fusió de ciència pura i expressió artística és un dels trets distintius del Festival del Montsec, demostrant que la divulgació científica pot ser tan rigorosa com culturalment estimulant. El president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, va celebrar aquesta conjunció, remarcant la importància de l'esdeveniment per dinamitzar la comarca i posar el focus en la riquesa natural i científica de l'entorn.
Experiències Sota el Cel Més Net
Durant tots els dies del festival, les activitats estan pensades per ser intergeneracionals, garantint que tant els més menuts com els adults trobin el seu espai per a la curiositat i l'aprenentatge. El programa inclou una rica varietat de propostes: des de tallers pràctics i experiments científics que conviden a l'acció, fins a visites guiades que revelen la història i els secrets del complex.
Un dels moments més esperats, sense cap mena de dubte, serà l'oportunitat d'accedir a les cúpules de l'Astronòmic. Allí, els visitants podran observar directament els cels estrellats de qualitat excepcional i endinsar-se literalment en l'univers a través dels instruments d'alta precisió. Aquestes sessions d’observació astronòmica són la joia de la corona del festival.
A més de la ciència, la cultura també tindrà un paper protagonista amb la música. El cartell d'aquesta edició inclou actuacions com la d'Olga Zoet i el Joana Cebolla Trio; aquest darrer actuarà en llocs emblemàtics de la zona, com la majestuosa Col·legiata de Sant Pere d'Àger, oferint una experiència acústica i visual inoblidable sota l'empara del patrimoni històric i el cel obert.
El missatge és clar: el Festival d'Astronomia del Parc Astronòmic del Montsec ja no és només un esdeveniment, sinó una cita obligada per a qui vulgui viure la ciència amb tots els sentits. Amb la seva ampliació a dos caps de setmana i el seu sentit homenatge a Maria Assumpció Català, aquesta edició es perfila com la més completa i inspiradora fins ara.