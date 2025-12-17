Els Pastorets de Lleida fitxen dos regidors de la Paeria per a les funcions de Nadal
El grup de teatre El Toar recupera les tradicionals representacions a Lleida i Torre-Serona amb la col·laboració de Roberto Pino i un altre edil
El grup de teatre El Toar ha anunciat el seu retorn als escenaris per Nadal amb la tradicional representació d'Els Pastorets. En una entrevista a COPE Lleida amb Ricard Alvarez, un dels seus membres, Cosme Garcia, ha detallat les novetats d'enguany, que inclouen la participació especial de dos regidors de la Paeria. El grup, amb una llarga trajectòria, recupera així una de les cites ineludibles de la cultura popular lleidatana per aquestes festes.
Tres funcions programades
La companyia ha confirmat tres representacions. La primera serà el dilluns 22 de desembre a les cinc de la tarda al Centre Cívic del Secà de Sant Pere, amb entrada gratuïta mitjançant invitació. La segona funció tindrà lloc el dimarts 23 de desembre al presbiteri de la Parròquia del Carme. Finalment, El Toar portarà la seva obra fora de la ciutat el dissabte 27 de desembre, amb una actuació a Torre-Serona.
Col·laboracions polítiques
Com a principal novetat, l'edició d'enguany comptarà amb la participació de dos membres de l'Ajuntament de Lleida. Un d'ells serà el regidor de Participació Ciutadana i Memòria Històrica, Roberto Pino, qui ja té experiència com a actor aficionat. L'altre regidor representarà l'Horta de Lleida, seguint la tradició del grup d'incorporar persones conegudes de la societat lleidatana.
Pobres d'ells, no saben a lo que venen"
Membre de la Junta i actor del Toar Teatre
Cosme Garcia ha bromejat sobre aquestes incorporacions, afirmant que "pobres d'ells, no saben a lo que venen". Aquesta pràctica no és nova per a la companyia, que en anys anteriors ja ha convidat personalitats com Begoña Iglesias, Violant Cervera, el periodista Josep Maria Pelegrí o David Melé a pujar a l'escenari.
Dimonis en castellà, pastors en català
El grup El Toar, format per una trentena d'actors, es manté fidel a la versió d'Els Pastorets de Lluís Millà, centrada en les figures de Borrego i Garquinyoli. Una de les particularitats de la seva adaptació és que els dimonis, com Satanàs i Llucifer, s'expressen en castellà, mentre que els pastors ho fan en català. Aquesta barreja lingüística és un dels trets distintius de la seva proposta.
Aquest contrast d'idiomes genera situacions còmiques i subratlla la lluita entre el bé i el mal, amb els dimonis exclamant frases com "¡Gentuza, miserables gusanos, os voy a reducir a la nada!". Garcia també ha recordat que no són els únics que representen l'obra a Lleida, ja que els grups AEM Teatre i Talia Teatre fan la mateixa versió.
