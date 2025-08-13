Dures crítiques dels veïns de Lleida a l'Ajuntament per la tala d'arbres a Rovira Roure; " és horrorós, sol hi ha asfalt, no té cap sentit"
La Paeria tallar més de 20 arbres, de 50 anys, i ho justifica en què els arbres estaven malalts i en les obres del clavegueram.
L'escena és desoladora en aquest migdia calorós de Lleida. Una avinguda ampla i cèntrica de la ciutat, Rovira Roure amb Ronda, amb el paviment amb malt estat, i 21 triangles formats per tanques grogues com custodiant les soques on eren els arbres de 50 anys, tallats de soca-rel, aquesta setmana.
Una acció que ha comportat la indignació dels veïns i veïnes que asseguren que en el pla d'obres presentat per l'Ajuntament de Lleida, no es va informar que la renovació del clavegueram impliques tallar tots els arbres.
L'Ajuntament de Lleida justifica la seva acció en què arbres estaven malalts, tenien 50 anys i suposaven un risc, i per permetre la realització de les obres clavegueram, i que els tècnics demanaven aquesta fulminant acció, i que es plantaran nous arbres al carrer.
Però la polèmica creix, i aquests arguments no convencen els consultats per MIGDIA COPE, que estan indignats amb l'Ajuntament de Lleida governat pel PSC, al que acusen de falta d'informació, i de no buscar alternatives per evitar tallar uns arbres, que cap veí pensava que estaven en punt de ser eliminats, fins que aquesta setmana els operaris municipals, han procedit a tallar-los tots, en una de les avingudes més importants de la ciutat.
José Luis, veí d'un edifici, explica que no li val que ara en plantin de nous, "jo ja no els veuré. És una trastada el que ha fet, perquè això s'avisa. Jo estic molt emprenyat"
Maria Antònia, també veïna diu que no entén res, i discrepa dels arguments de l'Ajuntament de Lleida," les obres de la canonada es poden fer al costat, i no passa res si costa més diners. I ara resulta que tots els arbres estaven malalts, perquè els han tallat tots, no n'ha quedat ni un. És horrorós, no té cap sentit", s'expressa aquesta veïna a la sortida de casa seva.
Va avisar o no l'Ajuntament?, el propietari d'un bar, Antonio Moreno, explica" de les obres sí que van informar, però en cap moment van dir que això representés tallar tots els arbres. S'hauria pogut fer d'una altra manera", diu l'empresari de la restauració, que es veurà perjudicat per la falta d'ombra per la terrassa a l'exterior del local, "posarem tendals i esperem a veure què fan en acabar les obres".
El debat ha superat els marges del veïnatge de la zona, i s'ha estès a la resta de la ciutat. Lleida pateix temperatures molt altes cada estiu, i aquesta setmana amb plena onada de calor -dilluns es va arribar als 42 graus-, ha coincidit amb la tala d'arbres que han provocat una allau de crítiques, ja que els ciutadans de Lleida, són molt sensibles amb la falta d'ombra que pateix la ciutat, a causa del seu urbanisme.
Mentre el grup Ecologista IPCENA denuncia a l'Ajuntament de Lleida per vulnerar l'ordenança per a la protecció i gestió d'espais verds.
Migdia de calor, d'asfalt, sense arbres, ni ombra. En plena onada de calor i a l'agost amb la ciutat a mig gas i plena d'indignació per haver tallat més de 20 arbres.