Un grave incendio en un edificio de Figueres deja seis heridos, uno de ellos tras saltar para huir de las llamas

Esta madrugada de miércoles se ha declarado un incendio en un edificio de Figueres que ha dejado un balance de seis personas heridas y siete evacuadas. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso en torno a las 4:30 horas por un fuego originado en el tercer piso de un bloque de cinco plantas situado en la calle de Tapís de la capital del Alt Empordà.

Un herido grave y varios afectados

Según informan fuentes municipales, los heridos pertenecen a dos viviendas distintas, del tercer y cuarto piso. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado a una de las personas al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona por quemaduras en la cara, mientras que los otros cinco han sido llevados al Hospital de Figueres por inhalación de humo.

Uno de estos cinco afectados presenta, además, una fractura de pierna tras haberse visto obligado a saltar desde el cuarto al tercer piso para poder escapar del fuego, que se propagaba con rapidez por el inmueble.

Amplio dispositivo y causas por esclarecer

En el dispositivo de extinción y evacuación han participado varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat, así como efectivos de la Guàrdia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Los bomberos han conseguido apagar el incendio y han revisado la totalidad del inmueble, si bien por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.

El estado del edificio

Tras la extinción, el arquitecto municipal ha realizado una primera valoración de la estructura del edificio. Según su dictamen, no existe peligro para los vecinos del primer y segundo piso, que ya han podido regresar a sus domicilios tras haber sido evacuados como medida de precaución.

No obstante, el acceso al resto del edificio, de la tercera a la quinta planta, todavía no está permitido. Los residentes de estas viviendas no podrán volver a sus casas hasta que los técnicos garanticen la total seguridad de la estructura afectada.