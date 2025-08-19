Girona pondrá en funcionamiento la ZBE a mediados de septiembre

Los vehículos que estén domiciliados en la ciudad de Girona antes del 2024 quedarán exentos de estas restricciones.

El Ayuntamiento de Girona pondrán en funcionamiento la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del lunes 15 de septiembre.

El perímetro incluirá el parque de la Devesa hasta la calle de Emili Grahit y desde la calle del Río Güell hasta la calle del Carme y todo el Barri Vell.

Los accesos a la ZBE estarán identificados con una señal y también se han puesto cámaras de control fotográfico para controlar que los vehículos entren.

Girona pondrá en marcha su ZBE en septiembre

vecinos exentos de cumplir

Todos aquellos que cuenten con la etiqueta ambiental 0, ECO, B y C podrán circular sin restricciones por la ciudad y aquellos que tengan domicilio en Girona hasta 2024 también quedan exentos de restricciones. Aquellos que se inscriban en Girona a partir de 2025 sí que estarán sujetos a las restricciones.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Gerona se pondrá en funcionamiento a partir del 15 de septiembre. Así lo prevé la ordenanza que regula esta zona en la ciudad, en la que se estipula que los vehículos que estén domiciliados en la ciudad de Girona antes del 2024 quedarán exentos de estas restricciones. Por el contrario, todos aquellos que tengan domicilio en la ciudad a partir de 2025 sí que tendrán que seguir las restricciones de etiquetas ambientales previstas.

La zona prevé que todos los vehículos con etiqueta 0, ECO, B y C podrán circular sin problemas por toda la ciudad. Todos aquellos que no tengan estas etiquetas tendrán que pasar por fuera del perímetro delimitado entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde de lunes a viernes, los días laborales.

24 días al año sin restricciones

De todas formas, ofrecen 24 días al año que podrán pasar sin restricciones ni sin pedir permiso alguno. Se calcula que actualmente hay un 5% de los vehículos que circulan por Girona que no cumplen con los criterios para circular en la ZBE, una cifra que se reduce año a año por la renovación de los mismos vehículos.

Los vehículos no tendrán que llevar ninguna clase de distintivo que indique que están matriculados en la ciudad de Girona ni tampoco colocar en el cristal la etiqueta ambiental. Las cámaras de control leerán las matrículas y sabrán en qué categoría se encuentra cada vehículo. Cabe recordar que el lector de matrículas sabe la etiqueta ambiental de cada vehículo sin necesidad de llevarla físicamente enganchada al cristal.