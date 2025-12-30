Girona mantiene el polémico radar de 30 km/h que acumula más de 7.300 multas

el polémico radar de Pedret, que desde su activación a mediados de agosto ha interpuesto más de 7.300 multas.

El Ayuntamiento de Girona ha decidido mantener el límite de velocidad a 30 km/h en el polémico radar de Pedret, que desde su activación a mediados de agosto ha interpuesto más de 7.300 multas. A pesar de la controversia, el consistorio ha descartado subir el límite a 40 km/h, aunque sí reforzará la señalización para advertir a los conductores. El concejal de Movilidad, Isaac Sànchez, ha destacado que, durante el último mes, el volumen de sanciones se ha reducido más de un 20%

El concejal de Movilidad ha justificado la decisión aludiendo a que el cinemómetro se encuentra en un punto 'sensible'.

Un punto 'sensible' para la seguridad vial

Según Isaac Sànchez, justo antes del radar hay una curva, el río Ter pasa muy cerca y en las proximidades se encuentran tanto el centro cívico de Pedret como dos paradas de autobús. Además, Sànchez recuerda que el Reglamento General de Circulación establece que en vías urbanas de un carril por sentido, como es el caso,

De momento no tocaremos el límite, pero sí que instalaremos una nueva señal que informe a los conductores"

El consistorio no se cierra a reconsiderar la medida en el futuro, pero la acción inmediata será instalar una nueva señal en la zona.

Más de 13.000 multas en un trimestre

El radar de Pedret forma parte de un paquete de cuatro cinemómetros que el Ayuntamiento activó el pasado 13 de agosto. Durante el primer trimestre de funcionamiento, dos de ellos, el de Pedret y el ubicado junto al colegio Maristas, acapararon el 90% de las 13.276 sanciones interpuestas por los nuevos aparatos. En ambos puntos, el límite de velocidad está fijado en 30 km/h.

el dispositivo de Pedret sumó 5.470 denuncias entre el 13 de agosto y el 17 de noviembre, a las que se añadieron otras 1.902 hasta el 14 de diciembre.

Sin embargo, el concejal ha puesto en relieve la tendencia a la baja de las últimas semanas, que atribuye a una mayor concienciación.

Esta reducción se refleja en las cifras semanales: entre el 17 y el 23 de noviembre, el radar de Pedret impuso 567 sanciones, mientras que en la semana del 8 al 14 de diciembre, la cifra descendió a 399 multas. El concejal también ha recordado que los límites de velocidad en estos puntos no son nuevos, sino que están vigentes desde el año 2021.