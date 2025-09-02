Cierra una decena de locales de restauración de Port de la Selva tras el suicidio de su propietario

Una decena de establecimientos de restauración del Port de la Selva (Alt Empordà) han cerrado después de la muerte del propietario de la empresa que los gestionaba. La mitad de los negocios estaban en primera línea de mar y esto puede llegar a tener un impacto en el turismo en el municipio.

Desde el Ayuntamiento del municipio, el segundo teniente de alcalde, Roger Pinart, ha apuntado que ahora hay un nuevo socio que tiene el 51% de la sociedad y que ha avanzado que está trabajando para reabrir los locales lo antes posible.

Los establecimientos daban trabajo a una decena de trabajadores fijos, pero en temporada alta la plantilla llegaba al centenar de personas. El hombre hacía muchos años que vivía en la población. Su mujer se suicidó el pasado mes de junio, y él también se quitó la vida unas semanas después. Estuvo ingresado en el hospital y murió a finales de agosto.

El hombre que regentaba la decena de establecimientos de restauración hacía unos 30 años que vivía el Port de la Selva con su mujer. Después de la muerte del hombre, el nuevo socio se hizo con el 51% de acciones del grupo empresarial que gestionaba los bares y restaurantes en este pueblo costero.

Local que ha tenido que cerrar en Port de la Selva

Además de estos negocios, también tenían en las poblaciones de Selva de Mar y Llançà. En este último establecimiento, la temporada ya se acabó de forma apresurada y cerraron el bar de playa antes de acabar el mes de agosto.

El segundo teniente de alcalde, Roger Pinart, ha señalado que ha hablado con el nuevo propietario y le ha transmitido que su intención es volver a abrir los negocios. "Esto nos tranquiliza un poco", asegura Pinart.

El regidor ha admitido que la principal preocupación del consistorio son los trabajadores de los negocios

"Como Ayuntamiento nos estamos centrando a tener la información para saber cómo acabarán estos establecimientos y sus trabajadores, y creemos que será un proceso relativamente rápido", ha afirmado. El matrimonio regentaba unos ocho establecimientos, que representan el 20% de los bares y restaurantes que hay en el municipio, la mayoría concentrados en la fachada marítima.

Aunque tras la muerte del matrimonio se han disparado los rumores e hipótesis entre los vecinos, los Mossos d'Esquadra no tienen ninguna investigación abierta relacionada con el caso.