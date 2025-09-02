El mejor inicio de campeonato del Espanyol desde 2008: "Se están haciendo las cosas bien"

"Hola, pericos. ¿Qué tal estáis? Supongo que contentísimo después del inicio de la temporada. Tres partidos, siete puntos de nueve. Nos queda ese pequeño sabor, un poquito amargo de no haber ganado en Anoeta y estar nueve de nueve" Así comienza su opinión Javier de Haro, director de Tiempo de Espanyol en COPE Catalunya i Andorra, sobre el buen inicio de temporada del RCD Espanyol.

un inicio ilusionante

Es absurdo pensar más allá del hecho o pensar ya en el cuento de la lechera, pero después de tanto ir en el alambre, después de dudas, de ver un equipo que a veces se diluía, tener este inicio es ilusionante.

Ilusionante porque se ve el resultado del trabajo que ha hecho Manolo, de su carácter y de que, por qué no, las cosas por ahora están saliendo bien.

"Pero hacía muchos años que no empezábamos tan bien una temporada. Creo que vale la pena el poder disfrutar estos días de parón pensando que hasta el día 15 no jugamos, el 15 de septiembre ante el Mallorca en casa, así que creo que no le podemos poner ninguno, pero a todo lo que hemos vivido en estas tres semanas de inicio de liga. "

Solo os pido que disfrutéis, que las cosas se están haciendo bien." Javier de Haro

Así que solo os pido que disfrutéis, que posiblemente puedan llegar algún mal momento, sí, pero que las cosas se están haciendo bien. A la espera de la llegada definitiva de VSL. Como máximo propietario del club y dar todo el apoyo, pues a Manolo González, a la Garza, a los jugadores y sobre todo, mencionar algo importante el apoyo de la afición.

El domingo, 30.000 espectadores en Cornellá creo que la afición está demostrando que es lo mejor que tiene este club, así que disfrutemos que son dos días.