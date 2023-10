Esta es la estafa de móvil más sofisticada que habrás conocido hasta ahora y que te puede pasar a ti

Hoy en día se pueden llevar en el móvil tarjetas de embarque, de conciertos, de exposiciones, de acceso a centros deportivos y piscinas, etcétera, sin necesidad del 'plástico' físico.

Es mucho más cómodo, quizás, pero hay ciertos inconvenientes. Siempre es recomienda seguir llevando la tarjeta física por si en la zona donde la pidan no hay cobertura móvil o por si el móvil se apaga.

En este caso, y suponiendo que no se llevan las tarjetas físicas, no podríamos ni pagar, ni llamar por teléfono, ni coger transporte público... Si se apaga el móvil, pues, se apaga todo.



Además, tenemos que tener en cuenta que, si nos roben el móvil, corremos el peligro que todo es pierda, igual que si nos intenten estafar.

¿Qué tipos de estafa que hay?



El que se hace mayoritariamente es un tipo de phishing denominado smishing, estafa mediante la cual se usurpa la identidad de un tercero, normalmente de una empresa, a través de un SMS

El más habitual es que es hagan pasar por una operadora de telefonía o un banco. Se suele decir que hay un pago pendiente, que está a punto de caducar la tarjeta o algo parecida.

Otra opción es que los estafadores envían un enlace por correo electrónico o SMS, ofreciendo un reembolso a través de una aplicación de pago móvil, pero el usuario no es consciente que acepta pagar en lugar de recibir un reembolso.

Hay que desconfiar de ofertas demasiado buenas. No suelen ser ciertas.













¿Cómo podemos evitar las estafas?

Para evitar ser víctima de estas estafas, siempre desconfía de todo como norma fundamental. Recibir un aviso que la cuenta está en peligro nos puede asustar mucho, pero se tiene que tener en cuenta que las empresas nunca comunican este tipo de problemas por estas vías.

Usa medios de confianza para contactar con el banco, ya sea la aplicación oficial que ya usas siempre o sus teléfonos de confianza por atención al cliente. No descargues apps extrañas, ni siquiera si son en Google Play o App Store.



Cambia la contraseña cada cierto tiempo o ante sospechas que hayan podido averiguar los clavos o los hayas introducido en lugares de confianza dudosa.

Finalmente, añade un sistema de autenticación de doble factor para añadir una barrera más y que ni siquiera teniendo tu contraseña es puedan efectuar operaciones sin tu consentimiento.

Una estafa muy sofisticada "No me pidieron ni un dato"

En Herrera en COPE Montse Navas nos ha explicado el intento de estafa que sufrió. Se hicieron pasar por empleados de Jazztel. "me llamaron de Jazztel y no sospeché nada porque tenían toda mi información. No me preguntaron nada sobre mis datos", explica "me ofrecieron un móvil de alta gama a cambio de renovar la portabilidad con ellos dos años, era una oferta golosa. Un iPhone".

Montse seguía sin sospechar nada "no me pidieron ni un solo dato, nada." Pero a partir de ese momento empieza la trama final del engaño "me dijeron que era una promoción y que cuando llegara en móvil debía registrar un código de barras que llevaba incorporado para que no me lo cobrasen".

El Móvil sí llegó

Y el móvil llegó pero "llegó por Correos pero no estaba el código de barras. Llamé a un teléfono que me habían dado e informé. Me dijeron que se trataba de un error, que lo iban a retirar, pero que para evitar esos problemas me lo volverían a enviar por SEUR, eso sí, debería pagar las postas"

La confianza ya estaba ganada "ahí es cuando yo doy mi cuenta bancaria para que me carguen los gastos. Estaba totalmente confiada. No me habían pedido ni un dato y un iPhone había llegado y hasta el chico que vino a buscarlo para retornarlo llevaba un uniforme de Correos Exprés".

Al día siguiente Montse descubrió la estaba "la mañana siguiente el banco me informa de que están intentando cargarme un gasto de 800€ en la cuenta. Afortunadamente era una cuenta digital con un límite de gasto muy determinado y no me pudieron sacar nada.

Se descubre el pastel

Montse entonces llamó a Jazztel y "me dicen que ellos no han hecho ninguna promoción así y que todo es mentira" explica Navas "incluso llamé a Correos y me dijeron que no fueron ellos. Y eso que el chico que vino me dejó hasta un albarán de recogida".

Desde luego hay que estar, y cada vez más, con la guardia alta. Los estafadores cada vez son más sofisticados y cualquiera de nosotros puede caer.