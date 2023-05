Elecciones municipales en Cataluña: ¿Podrá Guanyem Girona imponerse a Junts?

Marta Madrenas de Junts ejerce el cargo de alcaldesa en Girona desde el año 2016. No obstante, este año ha decidido no volver a presentarse como candidata. Gemma Geis será quién releve a Madrenas. Por otro lado, Lluc Salellas se presenta como cabeza de lista de Guanyem Girona afrontando con optimismo el reto de superar a Junts per Catalunya y convertirse en la primera fuerza en Girona.

Preguntamos a los vecinos de Girona qué esperan de las elecciones del 28 de mayo y qué cosas querrían que cambiasen.