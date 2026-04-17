Investigan a un ganadero de Salamanca por maltrato animal tras el hallazgo de 60 ovejas muertas

Agentes de la Guardia Civil del SEPRONA de la Comandancia de Salamanca han iniciado una investigación contra el titular de una explotación ganadera, un hombre de 43 años, como presunto autor de un delito de maltrato y abandono animal. La investigación se puso en marcha el pasado mes de enero, tras el hallazgo de varios cuerpos de ovejas sin vida y en avanzado estado de descomposición en un camino cercano a Aldehuela de la Bóveda.

Abandono extremo en dos granjas

A raíz del descubrimiento, los agentes del SEPRONA localizaron al propietario de una ganadería ovina cercana. Junto a veterinarios del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, se llevó a cabo una inspección en dos explotaciones de su propiedad, ubicadas en Aldehuela de la Bóveda y Villalba de los Llanos.

En las instalaciones, los agentes encontraron al menos 60 cadáveres de ovejas y corderos en distintos estados de descomposición, además de restos óseos y pieles diseminados. También se descubrieron zonas donde el responsable había intentado quemar los cuerpos, recuperándose crotales y etiquetas de animales que ya no estaban en la explotación.

Cientos de animales desaparecidos

Guardia Civil Restos de animales en explotación ganadera

El censo oficial de la explotación registraba 568 animales, pero durante la inspección solo se encontraron con vida 240 ovejas y 20 corderos. Estos supervivientes se hallaban en condiciones sanitarias y de alimentación deficientes, y algunos de ellos se encontraban agonizando, enfermos o incluso atrapados en los vallados.

Las inspecciones confirmaron una situación de abandono prolongado, con instalaciones que carecían de las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y sin ningún control de atención veterinaria. El estado general de insalubridad era incompatible con el bienestar animal, lo que ha motivado la imputación del propietario.