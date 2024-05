Twitch, el lugar donde los políticos no saben llegar

Con la juventud migrando hacia plataformas de streaming como Twitch, surge la pregunta inevitable: ¿puede Twitch convertirse en un catalizador para la participación política juvenil?

Un análisis liderado por investigadores de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) arroja luces sobre esta cuestión, revelando el potencial que esta plataforma ofrece a los partidos políticos en España.

Bajo el título "Twitch como instrumento de la comunicación política: análisis de potencialidades", el estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Cuadernos.info de Chile, desglosa el uso que han hecho hasta ahora los partidos españoles en esta plataforma de streaming, destacando la presencia limitada y desarticulada, con solo Vox manteniendo un canal activo desde el 2021, tras la cancelación del perfil del PSOE.

La audiencia masiva de Twitch, compuesta principalmente por jóvenes, representa un recurso valioso y sin explotar para los partidos políticos, señalan los investigadores.

Con un 34% de usuarios entre 25 y 34 años y un 29% entre 18 y 24, Twitch domina el panorama del streaming en España, según Statista (2021), superando a competidores como YouTube Gaming y Facebook Gaming.

Los expertos enfatizan la necesidad de una estrategia adaptada a la plataforma, destacando la importancia de la interacción en tiempo real y la bidireccionalidad que ofrece Twitch, elementos que la diferencian de otras redes sociales.

Ayer estuvimos hablando de que he perdido no se si apoyo o comunidad en Twitch por hablar de política en Twitter



Recordaros que esto es mi cuenta personal, no soy una institución, ni cuenta de comunidad ni nada



Soy yo hablando de lo que yo quiero