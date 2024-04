El PSC ganaría el 12M y ERC resistiría en la segunda plaza por delante de Puigdemont, según el CIS catalán

El PSC de Salvador Illa vencería las elecciones al Parlament del 12 de mayo, con 40-47 escaños, y ERC (31-37) y Junts (28-34) se disputarían la segunda plaza, con ventaja para los republicanos, según la encuesta publicada este viernes por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

Ja hem perdut 10 anys. Ara toca obrir una nova etapa a Catalunya per impulsar una tercera gran transformació, amb l’objectiu d’unir i servir tots els catalans i les catalanes.



Per fer-ho possible, et demano tota la teva força i el teu vot.



Necessitem #ForçaPerGovernar! pic.twitter.com/jeezFj927A