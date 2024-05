Cataluña busca presidente: seis fechas claves en el camino hacia una investidura incierta

Lunes de resaca electoral y de anuncios, previstos o no, tras el resultado de las elecciones en Cataluña del 12-M en la que el PSC de Salvador Illa ha sido el ganador al conseguir 42 escaños que no son suficientes para que su líder sea el nuevo presidente de la Generalitat.

Tras el batacazo de ERC, que ha perdido 13 escaños, y el independentismo que por primera vez en su historia no logra la mayoría absoluta, lo cierto es que el tablero político catalán está a la espera de que se mueva ficha hasta conseguir el jaque mate para llegar al Parlament.

Carles Puigdemont, líder de Junts, anunciaba esta misma mañana que se presenta como candidato a presidente de la Generalitat y ha pedido a todas las fuerzas políticas que le dejen gobernar, aunque sea en minoría.

Hi ha opcions d'anar a la investidura amb una majoria més coherent i àmplia que cap altra i, per tant, anuncio la meva intenció de presentar la meva candidatura. És el moment de retornar a la conversa dins l’independentisme, agrupar aquesta majoria i esforçar-nos per evitar una… pic.twitter.com/K7z8xyPYHi

Por contra, aPere Aragonés, el hasta ahora presidente de la Generalita, no le ha quedado otra opción que anunciar su dimisión de la “primera línea política” ala anunciar que no recogerá su acta de diputado tras la debacle de su partido.

Per responsabilitat amb el país i amb Esquerra Republicana, avui he comunicat a ERC que no prendré l'acta de diputat i que abandonaré la primera línia política. Inicio una nova etapa amb el mateix compromís, ajudant al país que estimo, per una Catalunya justa i independent. pic.twitter.com/t89NNJp0kz