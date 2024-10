Idiakez, sobre las dudas en la medular del Deportivo: “La almohada dice cosas, las noches del entrenador son largas”

Imanol Idiakez compareció en la previa de la visita del Deportivo de La Coruña al Levante de este jueves a las 19:00 horas. Con las bajas en el centro del campo de Mfulu, José Ángel y Jaime, el técnico debe buscar sustitutos. “Cuando hay problemas, hay soluciones. Tendremos que buscar soluciones. Es lógico. Al final las lesiones siempre aparecen. Han tardado, nunca queremos que aparezcan, pero ha aparecido y coincide la lesión de Jose con Mfulu, en la misma posición, y también la de Jaime. A buscar soluciones. Tenemos recursos y mañana habrá un once competitivo en el campo. Por mi cabeza pasan muchas opciones. De aquí a mañana tenemos tiempo. No he tomado la decisión”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

opciones que baraja

El entrenador blanquiazul aseguró que tenía plena confianza en hombres como Hugo Rama o Charlie Patiño. "Confianza absoluta tengo en todos. Lo que pasa es que cada semana solo pueden jugar once de inicio. La temporada es muy larga. Sabemos que tenemos una plantilla de nivel y tanto Charlie como Hugo son dos jugadores de nivel para mí", apuntó el responsable del banquillo herculino, que también estudia otras alternativas. "Hay posibilidades. Lo importante para el entrenador es tener opciones. Y las tenemos. 'Petxa' ya ha jugado de mediocento en el Athletic. 'Escu' creo que tiene condiciones para jugar ahí también en un momento dado, porque tiene muy buena relación con el pase y con las posiciones".

rotaciones

"La verdad es que hemos tenido cinco días de sábado a jueves. Con respecto a este partido, no tenemos problema en cuanto a tiempos de recuperación. El problema lo vamos a tener después de cara al partido del domingo, que, además, en ese aspecto tenemos un poquito más que un día de diferencia con el Racing de Santander, más el viaje. Pero de cara este partido, la gente está bien, quitando los lesionados y el resto están en perfectas condiciones".

Los fabrilistas alfaro y pablo garcía

Imanol Idiakez ha incluido al mediocentro del Fabril Álex Alfaro en la lista de convocados por primera vez. El alicantino ha trabajado con el primer equipo esta semana en Abegondo. También está entre los citados el lateral diestro del filial Pablo García.