El director del diario ABC, Julián Quirós, considera que el deber del periodismo “es alentar el debate, la confrontación de ideas, la discrepancia, los distintos puntos de vista, y enseñar todos los focos”. Para Quirós, todo lo contrario de lo que sucedió el año 2009 en Cataluña con el editorial conjunto que publicó toda la prensa catalana en defensa del Estatut y en contra del Tribunal Consitucional. “Fue un error en términos deontológicos y profesionales, no hicieron un servicio al periodismo sino al poder y eso perjudicó al periodismo en los años posteriores y críticos que ha vivido Cataluña”, ha explicado Quirós en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra. El director de ABC afirma que en el editorial conjunto “no hubo una función periodística, sino política, propagandística, para construir una realidad nueva a base de sumar fuerzas construyendo un discurso dominante que invisibilizaba a los otros”. “Eso es muy peligroso porque creas un discurso totalizador, se trata de una función absolutamente contraria a la que debe tener el periodismo” alerta Julián Quirós.





El director de ABC también se ha referido a los avances tecnológicos de las últimas décadas, que han transformado el periodismo. En primer lugar, porque debe atender a los nuevos clientes y “hay que servirlos con calidad y con rapidez, porque ahora se requiere esto”. Y, en segundo lugar, el modelo de negocio que, según Quirós, supone un nuevo paradigma en el que la prensa tiene un problema: "la mitad de nuestros contenidos no los distribuimos directamente, sino que dependen de un tercero que se llama Google y que no depende de la industria de los medios de comunicación". El director de ABC afirma que Google ya ha entrado en la guerra de la Inteligencia Artificial y, en este sentido, advierte: “no se sabemos cuáles son los planes de Google para la prensa, pero creemos que no son buenos”.

Julián Quirós ha dejado claro que el papel de la prensa no es el mismo que el de las redes sociales, a las que define como "grandes espacios de comunicación, en los que la prensa solo representa una pequeña parte". El director de ABC recuerda cómo se extendió la idea errónea de que con la llegada de las redes sociales el periodismo seria innecesario, pero la pandemia supuso un baño de realidad. “Con la llegada del covid, la gente quería saber cuánta verdad había en las noticias que circulaban por internet y buscaron los medios de comunicación de siempre, con sus firmas y su prestigio, para que acreditasen la veracidad de los contenidos que inundaban las redes”, asegura.