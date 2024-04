Ignacio Garriga: “Salvador Illa es la gran estafa de Cataluña”

El cabeza de lista de Vox a las elecciones al Parlament, Ignacio Garriga, considera que “Salvador Illa es una cara más de esa moneda que representa el separatismo”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Garriga ha afirmado que “Illa es la gran estafa de Cataluña y al PSC hay que darlo por finiquitado y abrir la nueva etapa del partit separatista de Catalunya”. El dirigente de Vox ha asegurado que Illa “es la muleta de Aragonés, como se ha visto cuando Junts salió del Govern”. Garriga ha advertido de que “los socialistas se presentaron como una alternativa al separatismo, que no iban a conceder indultos ni la amnistía o que no iban modificar el Código Penal y ahora tienen la cara de presentarse a las elecciones diciendo que no tienen nada que ver con Aragonés”.

Ignacio Garriga ha relacionado la denuncia contra él de una diputada de Vox ante Antifrau por facturar presuntamente gastos personales al grupo del Parlament, con una nueva campaña contra la formación y contra su persona. “Mis hijos de 6, 8, 10 y 12 años han tenido que ver como llegaban a casa pizzas con grapas y con tornillos y ahora quieren atacar mi honorabilidad y la del grupo”, ha lamentado. “Las cuentas están auditadas por el Parlament y nadie nos ha dicho nada”, ha asegurado.

Ignacio Garriga ha explicado que la campaña de Vox se centrará en los problemas reales de los catalanes, como la necesidad de revertir las tasas de fracaso escolar que nos llevan a la cola de Europa, analizar la problemática de la vivienda para jóvenes o garantizar la seguridad en las calles. “En el último año Cataluña ha protagonizado un incremento del 60 por ciento en asesinatos y un 30 en violaciones. Esto no se soluciona con conselleries de feminismos y más de 200 millones de presupuesto o con una conselleria para la lengua catalana, como ha propuesto Aragonés” ha denunciado.

Sobre la educación, el líder de Vox apuesta por “desalojar con urgencia el socialismo y el separatismo de las aulas”. “Tienen una concepción de la educación que consiste en utilizarla para adoctrinar, instrumentalizar y pervertir a nuestros hijos”, ha afirmado.

Preguntado finalmente por la irrupción de la Alianza Catalana de Sílvia Orriols en las elecciones del 12M, Garriga ha explicado que lo único que les une a esta formación “es el diagnóstico del problema que sufren muchos barrios de Catalunya con la inmigración ilegal, que está desbordada y que muchos partidos políticos no quieren ver, y que Vox hace tres años que lo está denunciando”. Para Ignacio Garriga, a lo único que puede aspirar Orriols “es a pelear con el prófugo Puigdemont a ver quién es más independentista”.