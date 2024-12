CONVERSES CON JOSEP SANTACREU “Es muy difícil que un país vaya bien si la administración no va bien” | 07 DIC 2024 | 12:00H

Sobre la ampliación de El Prat, apunta: “A Cataluña le conviene un aeropuerto con una pista un poco más larga y así tener más capacidad para poder recibir vuelos interoceánicos”

El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha reclamado “una reforma profunda de la administración, porque es muy difícil que un país vaya bien si la administración no va bien”. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Santacreu ha explicado que “un país no puede ser competitivo si todo el esfuerzo lo hacen los empresarios, pero la administración no se plantea lo que hace una empresa normal, como es revisar sus procesos, digitalizarse o actualizar su porfolio y comprobar si hay productos que ya no aportan valor”.

Santacreu ha afirmado que han trasladado su preocupación a todas las administraciones, desde la central hasta los ayuntamientos, en el sentido de que “debe hacerse un esfuerzo para reformar las administraciones si se quiere ser competitivos y ser competitivos significa poder garantizar a medio y largo plazo que las siguientes generaciones puedan tener el nivel de bienestar que hay ahora en materias como la sanidad, la educación, las pensiones o las prestaciones del paro”. El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona advierte, además, de que “todo esto se tiene que hacer

en un entorno cada vez más complejo y muy competitivo”. “O nos espabilamos o tendremos problemas”, avisa.

En este sentido, y preguntado por la posible implantación de la jornada laboral de 37 horas y media semanales, Santacreu ha recordado que este es un tema que deben abordar las patronales, aunque sí señala que para que una economía tenga éxito necesita ser competitiva y tener un buen nivel de productividad. “Si hay un incremento de salarios o una reducción de jornada laboral que se compensa con productividad, el país no sufrirá, pero si esto no es así, el país sufrirá”. El presidente de la entidad cameral es partidario de que la reducción de la jornada laboral “se realice por sectores y que estos puedan garantizar que tienen una productividad fuerte para poder competir con sus homólogos”.

Santacreu también se ha referido a otra propuesta de la vicepresidenta Yolanda Diaz como son los permisos climáticos, indicando que legislar en caliente no es aconsejable. “La seguridad, siempre por encima de todo, pero hay que hacer una reflexión más sosegada y no decidir aun con el impacto que ha supuesto la catástrofe de la Dana en Valencia”, ha afirmado.

El presidente de la Cambra se ha referido a la ampliación del aeropuerto del Prat apuntado que “Barcelona y Cataluña no pueden seguir así”. “A Cataluña le conviene un aeropuerto con una pista un poco más larga y así tener más capacidad para poder recibir vuelos interoceánicos”, ha asegurado. Desde la institución cameral apuestan por esta ampliación, impulsando medidas sostenibles para que el impacto medioambiental sea mínimo. “Hay fórmulas y recursos para contentar a todo el mundo. Por ejemplo, se podría utilizar combustible ecológico”, ha apuntado Josep Santacreu.