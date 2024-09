CONVERSES | 14 SEP 2024 | 12:00H

Valls interpela a las grandes empresas españolas para que apuesten por Barcelona y Catalunya: ”es un mercado importante para todas las compañías del IBEX, deben estar más presentes, de la manera que quieran, pero más presentes”

El teniente de alcalde del área económica del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, considera que Catalunya está en un proceso de “generar confianza con la gente y con el resto de España” después del Procés que, recuerda, ha sido muy duro para la gente de aquí y de allá. “Ahora es el momento en que podemos trabajar todos juntos” explica.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Valls ha explicado que Catalunya también debe tener “una respuesta del resto de España” y de los actores políticos y económicos. “Si creen que Barcelona y Catalunya han cambiado, también deben jugar un papel destacado”, afirma. “Es importante que algunas compañías del IBEX estén más presentes, de la manera que quieran, pero más presentes y no solo como en un mercado más”. El teniente de alcalde de economía ha asegurado que “Barcelona es una ciudad abierta, con ganas de hablar

con Madrid y el resto de España, pero esos actores han de entender que están interpelados para venir aquí” ha asegurado.

En este sentido, Jordi Valls ha recordado que Barcelona y Catalunya representan entre un 20 y un 25 por ciento de la capacidad productiva y de exportación de España y que Barcelona es la capital tecnológica y científica de España. “El poder económico, político y social que tiene España no lo tendría sin Catalunya”, advierte. Valls ha asegurado, además, que Barcelona quiere participar activamente de los grandes debates que hay abiertos en España y Europa sobre vivienda, inmigración o turismo. En esta línea ha afirmado -en lo que parece una velada alusión a unas palabras de Isabel Díaz Ayuso- que “no todo se acaba criticando a la burguesía nacionalista catalana. Es una minimización de Catalunya y una utilización grosera de no entender lo que es España, no Catalunya, España”. “Si nosotros somos España, que se haga un esfuerzo desde España y no se esté siempre ensuciando a Catalunya”, ha sentenciado.

Valls se ha mostrado partidario de la ampliación del aeropuerto del Prat “para mejorar la conectividad intercontinental de Barcelona, principalmente con Asia pero no para traer más turistas”. Sobre la tasa turística, asegura que “el Ayuntamiento no la puede aumentar más, porque ya está al máximo”. Y también ha confirmado que en el año 2028 “no quedará ningún piso turístico en la capital catalana”.

Finalmente, ha situado el problema de la vivienda como el gran reto, no solo de Barcelona y España sinó también de Europa. En este sentido, ha explicado que en los próximos años llegarán importantes recursos, tanto de Europa como de todas las administraciones nacionales, para hacer frente a esta problemática que no puede resolver solo el sector público. “Se necesita incentivar al sector privado, que ahora mismo no tiene ningún elemento incentivador”, ha afirmado