Empieza la cuenta atrás para la misión de nueve mujeres catalanas a una estación de investigación sobre Marte

Estas nueve catalanas que llevan el nombre de Hypatia -matemática, filósofa y astrónoma, considerada la primera científica de la historia- han presentado la misión este miércoles en Barcelona, justo antes de emprender el viaje que las llevará a un Marte simulado, al desierto de Utah. Lo han hecho, además, un 12 de abril, el día del 1961 en qué se elevó la cápsula Vostok con el astronauta soviético Yuri Gagarin y empezaba, así, el primer viaje fuera de la Tierra.

Estas dos referencias simbolizan aquello que es Hypatia; la curiosidad que mueve la ciencia para explorar todo lo desconocido y la voluntad de visibilizar las mujeres en campos donde históricamente han sido excluidas, sobre todo para inspirar vocaciones entre las niñas y las chicas. La comandante de la misión, la astrofísica Mariona Badenas-Agustí, se ha referido a la poca representación de la mujer como un problema "muy grave" y "flagrante" en cualquier disciplina de conocimiento.

"Esta situación es injusta, porque perdemos mujeres a lo largo de su trayectoria profesional y las que se quedan a menudo no tienen las oportunidades o la visibilidad que se merecen. Además de injusta, es una situación contraproducente porque es la diversidad la que nos hace avanzar en ciencia", ha recalcado Badenas-Agustí, conectada remotamente en la Llotja de Mar.

