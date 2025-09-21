Un muerto y un desaparecido en Barcelona por las intensas lluvias en la localidad

Los servicios de emergencias han encontrado esta noche en Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) un cuerpo que ahora tratan de confirmar si corresponde a una de las dos personas que han desaparecidos este domingo arrastradas por la riera de Sant Quintí de Mediona tras las intensas lluvias caídas hoy.

Un dispositivo de servicios de emergencias que lideran los Bombers de la Generalitat busca esta noche en la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona) a dos personas que han sido arrastradas por el agua dentro de su coche, localizado sin nadie en su interior.

Fuentes de los Bomberos han informado a EFE de que sus efectivos han encontrado un cuerpo en el río Bitlles, en el municipio de Sant Pere, y ahora que una posterior investigación deberá determinar si se trata de una de las dos personas que buscan.

Sobre las seis y media de la tarde, un testigo ha avisado a los servicios de emergencias de que un coche estaba siendo arrastrado por el agua de la riera y de que en su interior viajaban dos personas.

Los bomberos han desplazado al lugar diecinueve dotaciones de efectivos, que han localizado a primera hora de la noche el coche pero si nadie en su interior.

Esta riera de la comarca barcelonesa del Penedès es una de las que ha registrado una crecida súbita esta tarde a consecuencia de las fuertes tormentas caídas en Cataluña, que en algunos puntos del entorno de la capital catalana han dejado más de cien litros por metro cuadrado. Este hecho ha llevado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha pedir a los ciudadanos que extremasen la precaución y no cruzasen ni ríos ni rieras.

El dispositivo de búsqueda lo integran también submarinistas y especialistas en rescate, ayudados también por drones y perros. Hasta la llegada de la noche, en la zona se ha trabajado también con un helicóptero.