Una catalana se muda a Holanda y se siente estafada por la Seguridad Social por lo que le cobran "por un análisis de sangre"

Una joven catalana residente en Ámsterdam ha hecho viral su indignación en TikTok al relatar cómo la Seguridad Social en los Países Bajos, bajo un sistema privado obligatorio, le ha cobrado tarifas exorbitantes por servicios médicos básicos, como un análisis de sangre, dejándola con la sensación de haber sido víctima de un timo. Con tan solo 27 años, y después de mudarse a Holanda desde Barcelona, esta joven ha compartido su experiencia con un tono de frustración que no ha dejado indiferente a sus seguidores.

En su relato, la joven explica que, al mudarse a los Países Bajos, optó por la opción más económica de seguro médico con el que pagaba 130 euros al mes. Aunque a simple vista este seguro parecía una opción asequible, pronto se dio cuenta de que no cubría mucho más que lo básico, y mucho menos los gastos imprevistos que empezaron a surgir tras su llegada. A lo largo de 2024, necesitó acudir a varios médicos y realizarse diversas pruebas, lo que terminó costándole una pequeña fortuna.

"Me cobraban 80 euros por un análisis de sangre", dice la joven en su video, mientras resalta lo absurdo de tener que pagar por un servicio tan común. Pero las sorpresas no terminaban ahí. Además, relata cómo le negaron la receta para un medicamento básico, como el hierro, y cómo, tras enfrentarse a las dificultades del sistema, decidió cambiarse de mutua para intentar obtener una cobertura más amplia. Sin embargo, el proceso de cambio solo es posible una vez al año, en diciembre.

TikTok: @sunshineh3h3 La joven catalana que vive en Amsterdam

La situación llegó a su punto álgido el pasado 6 de enero de 2025, cuando recibió un correo electrónico de su antigua aseguradora, notificándole un cargo de 629 euros, correspondiente a una "contribución propia". En su investigación, descubrió que el cobro se debía a una intervención médica relacionada con el cuello uterino realizada en agosto de 2024, una intervención que, en principio, debía estar cubierta por su seguro, pero que al parecer no lo estaba por completo debido a los costos adicionales que no se habían descontado de su deducible anual.

Se siente estafada por la Seguridad Social

Lo que más indignó a la joven fue darse cuenta de que, al comenzar un nuevo año, su deducible se había renovado, lo que significaba que los gastos de 2024 no se aplicarían al nuevo periodo. "Me estaban cobrando como si ya estuviera en 2025, a pesar de que no he gastado nada aún este año", explica visiblemente molesta. En resumen, la joven pasó de un pago mensual de 130 euros a tener que abonar 629 euros por un concepto que consideraba injusto y opaco.

La joven, en su desahogo, hace una reflexión final que resuena con muchos de sus seguidores: "Lo barato sale caro". A lo largo del video, la joven anima a aquellos que piensan mudarse a los Países Bajos a ser cautos con las opciones de seguros médicos. "Miraros la letra pequeña al máximo y pagad un poco más al mes para que os cubran más cosas", aconseja. Para ella, la decisión de elegir una opción económica le ha salido mucho más cara de lo que imaginaba, tanto en términos financieros como emocionales.

Su publicación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos han compartido experiencias similares con los sistemas de salud privados en Europa. En Holanda, la cobertura de salud privada es obligatoria, lo que significa que todos los residentes deben contratar un seguro, pero las diferencias en las coberturas y las tarifas son considerables.

TikTok: @sunshineh3h3 La joven española en Países Bajos

La experiencia de esta joven catalana pone sobre la mesa las dificultades que muchas personas enfrentan cuando se trasladan a otro país y deben adaptarse a sistemas de salud radicalmente distintos al que conocían. Aunque el sistema de salud en los Países Bajos es reconocido por su calidad, el hecho de que esté basado en seguros privados puede hacer que los pacientes se enfrenten a facturas inesperadas y elevados costes si no eligen cuidadosamente su plan de cobertura.