La aplaudida decisión de una farmacéutica con un cliente al darse cuenta de un error: "En lugar de cobrar"

Para que la gestión de una farmacia sea óptima, el equipo que la forma debe tener la preparación adecuada. Carolina García la tiene y así abrió su local en Barcelona, como revela en TikTok, el mismo lugar en el que cuenta una decisión que tomó con un cliente por un error que había cometido.

Para muchas personas, quienes trabajan en una farmacia se limitan a estar delante del mostrador y despachar los diferentes productos y medicamentos que están a la venta, además de poder dar algunos consejos médicos. Pero lo cierto, es que su labor va mucho más allá.

Debes tener en cuenta que dentro de una farmacia existen tres roles profesionales diferenciados, teniendo en cuenta las funciones que realizan y la preparación con la que cuentan, son estos: personal facultativo, personal técnico y personal auxiliar. Cada uno se ocupa de cuestiones completamente diferentes.

El titular es el profesional al que se le ha autorizado para abrir una farmacia y para realizar su gestión. A su cargo corre la responsabilidad de la dispensación, adquisición y custodia de medicamentos, también la elaboración de las fórmulas magistrales y preparados oficinales, es decir, los medicamentos que se preparan a propósito para pacientes específicos.

Un error

La impuntualidad, esa costumbre tan profusamente cultivada en España, puede ser causada por una variedad de factores, que van desde la personalidad y las tendencias culturales hasta los trastornos psicológicos y la falta de organización. Sin embargo, también hay algunas explicaciones fisiológicas y sociales que pueden contribuir a la impuntualidad.

Especialmente en esos casos en los que el hábito es constante, esas personas que siempre llegan tarde, ya sea a una quedada con amigos, al médico o al trabajo. ¿Qué se esconde detrás de este impopular pero tan habitual comportamiento? Según los expertos, probablemente se deba a una serie de elementos.

En este sentido, una investigación publicada en la revista 'Nature Reviews Neuroscience' sugiere que las neuronas en el hipocampo que actúan como "células del tiempo". Es decir, contribuyen a la percepción y memoria de los eventos. Sin embargo, esta no es la única razón por la que algunas personas subestiman perpetuamente el tiempo.

También existen otros factores personales y ambientales que pueden influir en el sentido de la puntualidad de una persona como la personalidad, en las personas más relajadas, algunos trastornos psicológicos, como la ansiedad y la depresión, y los factores ambientales, por vivir en lugares con mucho tráfico.

"En lugar de cobrar"

"Yo a las 09:00 horas había quedado con un paciente para mirarle la glucosa", comienza a explicar Carolina, "total, que yo estaba en mi casa, normalmente entro a las 09:30 horas y a las 08:58 horas me he dado cuenta de que estaba en casa y que llegaba tarde". La farmacéutica reconoce que "he llegado siete minutos tarde".

Carolina explica que "al llegar, cuando le he mirado la glucosa, he pensado que en vez de cobrar lo que le cobramos, normalmente le cobraba un poco menos": "¿Qué hubieses hecho vosotros? Porque cuando coges cita en algún sitio y la persona que te tiene que atender llega tarde, al final te acaban cobrando lo mismo. Pero bueno, yo soy así. Me sentía mal y hecho eso".