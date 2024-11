Un americano en Barcelona se pregunta por qué no puede hacer esto en Estados Unidos: "Viva España"

Un video de TikTok de un estadounidense en Barcelona se ha vuelto viral al sorprenderse por una tradición culinaria local: el jamón cortado y envasado al vacío, algo que jamás había visto en su país. Mientras paseaba por una carnicería en la ciudad catalana, Nick se encontró con una práctica que le dejó boquiabierto, y en su publicación no pudo evitar preguntar: "¿Por qué no hacemos esto en Estados Unidos?".

La reacción de Nick y los comentarios que recibió han llamado la atención de miles de usuarios, quienes se han sumado al asombro de este americano por lo que considera un "tesoro" gastronómico.

En el video, Nick muestra su asombro al ver cómo, en una carnicería de Barcelona, se vende jamón entero, y los empleados lo cortan al momento y lo envasan al vacío para llevarlo. "Mira cuántos paquetes han salido. Es que no para", comenta, mientras muestra con entusiasmo los paquetes que se apilan ante él.

Alamy Stock Photo Carnicería en Barri Gòtic, Barcelona

La posibilidad de comprar jamón cortado al instante y perfectamente envasado, listo para llevar, es algo que nunca había visto en su país y que, a su juicio, parece una práctica tan conveniente como deliciosa.

Un americano en Barcelona

El jamón ibérico, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española, se vende en una variedad de formas, pero lo que realmente sorprendió a Nick fue el hecho de que, por un precio razonable, se podía adquirir este manjar en una versión fácil de transportar y consumir, sin necesidad de comprar una pieza entera y cortarlo uno mismo.

El video de Nick ha generado una avalancha de comentarios, tanto de españoles como de otros extranjeros, quienes han aprovechado la ocasión para compartir su conocimiento sobre el jamón y las tradiciones relacionadas con su consumo. Un usuario, que parece conocer bien el tema, le responde: "Ya verás cuando descubras que si lo compras de una pieza y lo vas cortando tú, está mejor de sabor". Esta observación hace referencia al famoso sabor único que solo se logra cuando el jamón es cortado a mano, una tradición que muchos consideran esencial para disfrutar al máximo de esta joya gastronómica.

Otro comentario destacó la versatilidad del jamón, diciendo: "Y ojo que el hueso te lo corten y para las sopas 'cocido' les da un sabor genial". Esta es una de las muchas maneras en las que los españoles aprovechan hasta el último trozo de un buen jamón, utilizando el hueso para dar sabor a sopas y guisos tradicionales.

Alamy Stock Photo Carnicería con jamones ibéricos típicos en un gran mercado del centro de Barcelona. España

Sin embargo, uno de los comentarios más curiosos fue de una española que, sorprendida por la duda de Nick, explicó: "Yo española y me acabo de enterar, o sea, una duda: ¿Tú pagas el jamón, y por cortártelo y empaquetado, cuánto te cuesta además?". A lo que Nick respondió rápidamente: "Mi carnicería me cobró 15 euros", dando un toque personal a la conversación y dejando claro que no solo se sorprende por la forma en que se vende el jamón, sino también por lo accesible que es.

por qué no puede hacer esto en Estados Unidos

El asombro de Nick ante esta práctica tan española culmina con una exclamación que resume su emoción: "Viva España". Para él, este pequeño gesto de ir a la carnicería, comprar jamón y llevarlo ya cortado y empaquetado es solo uno de los muchos encantos que ha encontrado en su vida en Barcelona, y no pudo evitar rendirse ante lo que considera una costumbre extremadamente conveniente.

Cargando…

El video ha hecho que muchos otros se unan a la conversación, compartiendo su propio entusiasmo por la cultura española del jamón y mostrando su desconcierto por el hecho de que en otros países, como Estados Unidos, estas tradiciones no se hayan extendido de la misma manera.