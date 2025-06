Cuando vayas a sacar dinero en efectivo de un cajero notarás diferencias: el 28 de junio empieza el cambio

A partir del próximo 28 de junio de 2025, los cajeros automáticos en España experimentarán una transformación significativa gracias a la entrada en vigor de la Ley 11/2023, aprobada en mayo de 2023, que transpone la Directiva (UE) 2019/882, conocida como el Acta Europea de Accesibilidad (EAA).

Esta normativa, diseñada para garantizar la inclusión de todas las personas, independientemente de sus capacidades, obligará a las entidades bancarias a adaptar sus cajeros automáticos para hacerlos accesibles a personas con discapacidades visuales, auditivas, físicas o cognitivas.

Este cambio no solo representa un avance hacia la equidad, sino también una mejora en la experiencia de uso para todos los usuarios, especialmente para los 4,3 millones de personas con discapacidad reconocida en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Qué Cambios Traerá la Ley de Accesibilidad?

La Ley de Accesibilidad establece que todos los nuevos cajeros automáticos instalados a partir del 28 de junio de 2025 deberán cumplir con estrictos requisitos de accesibilidad universal. Esto implica que los dispositivos deben ser multisensoriales, ofreciendo información a través de múltiples canales, más allá de las tradicionales instrucciones visuales en pantalla. Entre las principales modificaciones que se implementarán destacan:

Pantallas de alto contraste y tipografías más grandes: Para facilitar la lectura a personas con baja visión, los cajeros incorporarán pantallas con mayor contraste cromático y letras de mayor tamaño, redactadas en un lenguaje claro y comprensible.

Sistemas de guía por voz: Los cajeros incluirán instrucciones auditivas, con la posibilidad de conectar auriculares para garantizar la privacidad de los usuarios con discapacidad visual.

Teclados en braille y botones táctiles diferenciados: Los teclados contarán con marcadores en braille y botones diseñados para facilitar su uso por personas con discapacidades visuales o motoras.

Interfaces intuitivas y simplificadas: Las nuevas interfaces estarán diseñadas para ser más fáciles de navegar, beneficiando no solo a personas con discapacidades cognitivas, sino también a usuarios mayores o con poca familiaridad con la tecnología.

Ajustes físicos: La altura de los terminales se adaptará para permitir el acceso a personas en silla de ruedas, y se incorporarán elementos como lectores contactless para facilitar las operaciones.

Estas mejoras no solo se aplicarán a los cajeros automáticos bancarios, sino también a otros dispositivos de autoservicio, como las máquinas expendedoras de billetes en estaciones de tren, metro o autobuses, que también deberán cumplir con los mismos estándares de accesibilidad.

los cajeros ya existentes, instalados antes de esta fecha, tendrán un período transitorio para adaptarse

Plazos de Implementación y Transición

La normativa establece plazos claros para la adaptación de los cajeros automáticos. A partir del 28 de junio de 2025, todos los nuevos cajeros instalados deberán cumplir con estos requisitos de manera inmediata.

Sin embargo, los cajeros ya existentes, instalados antes de esta fecha, tendrán un período transitorio para adaptarse. Según la ley, estos dispositivos podrán seguir operando hasta que finalice su vida útil económica, con un límite máximo de 10 años desde su instalación, lo que sitúa el plazo final para su completa adaptación al 29 de junio de 2030.

Este período transitorio permite a las entidades financieras realizar una renovación progresiva de los más de 47.000 cajeros automáticos distribuidos por todo el país, según estimaciones del sector.

El coste de estas adaptaciones no será insignificante. Se calcula que actualizar cada cajero automático puede costar entre 1.500 y 3.000 euros, lo que supone una inversión significativa para la banca española. No obstante, desde la Asociación Española de Banca (AEB) se destaca que esta transformación no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para fidelizar clientes y combatir la exclusión financiera.

la posibilidad de utilizar los cajeros de forma autónoma y segura representa un paso crucial hacia la inclusión financiera

Impacto y Beneficios de la Transformación

La implementación de estas medidas tendrá un impacto directo en la vida diaria de millones de personas. Para las personas con discapacidades, la posibilidad de utilizar los cajeros de forma autónoma y segura representa un paso crucial hacia la inclusión financiera. Además, las mejoras beneficiarán a un espectro más amplio de usuarios, como las personas mayores, que a menudo enfrentan dificultades con las interfaces tecnológicas actuales, y aquellos con baja alfabetización digital, ayudando a reducir la brecha tecnológica.

Las multas pueden variar desde 300 euros para infracciones leves hasta 1.000.000 de euros para infracciones muy graves

La normativa también establece sanciones para las entidades que no cumplan con los requisitos de accesibilidad. Las multas pueden variar desde 300 euros para infracciones leves hasta 1.000.000 de euros para infracciones muy graves, lo que subraya la importancia de que los bancos prioricen estas adaptaciones. Algunas entidades, como CaixaBank, ya han avanzado en la implementación de características accesibles, como pantallas de alto contraste, navegación por voz y vídeos de ayuda en lenguaje de signos, pero la nueva ley estandarizará estas características en todo el sector.

Un Compromiso con la Inclusión

La Ley de Accesibilidad es parte de un proyecto europeo más amplio iniciado en 2010, cuyo objetivo es eliminar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en diversos ámbitos, desde la educación hasta los servicios financieros. En España, esta medida responde a una demanda histórica de colectivos sociales y refleja el compromiso del país con la igualdad de oportunidades. La transformación de los cajeros automáticos no solo mejorará el acceso a los servicios bancarios, sino que también enviará un mensaje claro sobre la importancia de construir una sociedad más inclusiva.

Para los usuarios que necesiten cajeros accesibles antes de que se complete la transición, se recomienda consultar con sus entidades bancarias sobre los dispositivos ya adaptados o solicitar asistencia puntual. A medida que se acerque el 28 de junio de 2025, será fundamental que los bancos informen a sus clientes sobre los avances en la implementación de estas mejoras, garantizando que todos puedan beneficiarse de una banca más accesible e inclusiva.

La entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad marca un hito en la modernización de los servicios financieros en España. Con un enfoque claro en la inclusión y la equidad, los cajeros automáticos del futuro no solo serán más accesibles, sino que también ofrecerán una experiencia de usuario más intuitiva y amigable para todos.