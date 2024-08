Salvador Illa, investido presidente de la Generalitat

19:44 | Pedro Sánchez felicita a Salvador Illa por su presidencia. "Hemos trabajado juntos en las circunstancias más adversas. Sé de tu amor por Catalunya. Conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo. Justo lo que necesita Catalunya. Serás un gran President. Catalunya gana, España avanza" decía a través de X, antiguo Twitter.

Carles Puigdemont: "He venido para recordarles que seguimos aquí, no vamos a renunciar" El expresidente catalán ha pronunciado su primer discurso tras su regreso a España, en el que ha defendido que "el derecho a la autodeterminación le corresponde a los pueblos" 08 ago 2024 - 09:35

19:33 | Salvador Illa ha sido investido como presidente de la Generalitat. Ha dado un discurso breve de agradecimiento, elogiando y agradeciendo la figura de Pere Aragonés.

19:17 | El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la cúpula de los Mossos d'Esquadra comparecen mañana en rueda de prensa para dar cuenta del dispositivo policial desplegado este jueves con motivo de la investidura del socialista Salvador Illa, que no ha impedido la huida del expresident Carles Puigdemont.

19:02 | Detenido un segundo mosso relacionado con la huída de Puigdemont

18:11 | Los Mossos d'Esquadra han desactivado a media tarde el dispositivo Jaula para tratar de localizar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha intervenido en un acto en Barcelona pese a tener una orden de detención y se ha dado a la fuga, aunque mantienen controles esporádicos, sobre todo, en la frontera.

17/01 | El pleno de investidura de Salvador Illa se ha reanudado sobre las 16.45 horas después de que la Mesa del Parlament, con mayoría de PSC y ERC, haya rechazado de nuevo su suspensión, que había solicitado Junts por segunda vez.

16:16 | El presidente del Parlament, Josep Rull, ha suspendido de nuevo el pleno para que la Mesa valore la citación de los Mossos d'Esquadra al secretario general de Junts, Jordi Turull, por su papel en la huida del expresident Carles Puigdemont, lo que el líder parlamentario de este partido, Albert Batet, ha tildado de "orden de detención".

15:41 | A punto de reanudarse el pleno de investidura de Salvador Illa en el Parlamento de Cataluña, hemos conocido que los Mossos han ordenado la detención de Jordi Turull por colaborar en la huida de Carles Puigdemont esta mañana.

Además, los Mossos niegan cualquier tipo de "acuerdo o conversación previa" con el entorno del expresidente Carles Puigdemont en relación con su detención y han aducido que su prioridad era garantizar la seguridad del pleno de investidura.

En un comunicado, los Mossos han dado cuenta del dispositivo desplegado este jueves con motivo del pleno de la investidura y el anunciado regreso de Puigdemont, tras la lluvia de críticas que ha recibido el cuerpo por la huida del expresident, en un acto público televisado y a metros del amplio dispositivo policial que protegía el Parlament.

14:30 | El PP culpa a Sánchez de que el CNI no "vigile" a Puigdemont

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "responsable último" de lo sucedido con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Ha denunciado que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no ha vigilado al líder de Junts porque el jefe del Ejecutivo "así lo ha querido" y que, por contra, se le ha puesto "una alfombra roja con las siglas del PSOE".

13: 53 | Los Mossos desactivan la operación jaula, pese a no haber localizado a Puigdemont, confirma COPE

12:50 | Detenido el mosso en cuyo coche ha vuelto a huir de la justicia Carles Puigdemont.









Los Mossos d'Esquadra han detenido a un agente de la policía catalana acusado de ayudar a huir en un coche al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su reaparición en Barcelona. Fuentes de la Guardia Civil aseguran a COPE que no hay un operativo conjunto con los Mossos, que son los que están haciendo la operación para encontrar al expresidente fugado, de nuevo.









12:38 | ¿Dónde están los Mossos?Jupol acusa a Interior de cometer el "mismo error" de 2017: confiar a los Mossos la detención de Puigdemont

Según Jupol, Puigdemont "ha accedido entre la multitud gracias a que los Mossos, que ejercen como escoltas de cargos de Junts, no solo no le han detenido, sino que le han abierto pasillo y le han protegido". "Ahora ya pueden activar la 'Operación Jaula'. Los mismos errores que en 2017", ha escrito en un mensaje en la red social X, en referencia al plan de los Mossos para cerrar la ciudad catalana y localizar a Puigdemont, desaparecido tras su discurso en el Arco de Triunfo.





Para el sindicato, el Ministerio está cometiendo "los mismos errores" por seguir confiando en Mossos "mientras deja a un lado a Policía Nacional y Guardia Civil".

Por su parte, desde Jusapol se han preguntado '¿Dónde están los Mossos?', para recordar después que los policías catalanes son los mejores "pagados" en el Estado y son "incapaces de hacer su trabajo, detener al golpista y prófugo de la justicia, Puigdemont".

"Marlaska les sigue agasajando con millones de euros y discrimina a los Policía y Guardia Civil", han zanjado en una publicación en redes sociales.

















12:13 | Junts le reprocha a ERC el apoyo al Salvador Illa y el PSC: "Nos duele". Y le recuerda a Illa " que solo le interesa la ley de amnistía porque Sánchez necesitaba los votos para ser presidente. Nunca le he escuchado defender la ley de amnistía".









12.00 | Rifirrafes entre mossos y manifestantes que querían entrar en el Parlament.

Agentes de los Mossos d'Esquadra que custodian el acceso al Parlament con motivo de la investidura de Salvador Illa y un grupo de manifestantes independentistas han protagonizado una serie de rifirrafes cuando algunos de estos han tratado de entrar en el recinto del parque de la Ciutadella donde se ubica la cámara.

Pese al despliegue de los Mossos, varios de estos manifestantes independentistas que previamente habían arropado al expresident Carles Puigdemont en su regreso a Cataluña han logrado superar el cordón policial y acceder al interior del recinto del parque, que hoy se halla cerrado al público.





11:50 | Se reanuda el debate de investidura de Salvador Illa con la intervención de Albert Batet, portavoz de Junts, que comienza su discurso agradeciendo a los ciudadanos que han participado en el retorno de Puigdemont a Cataluña.

"Buscan a Puigdemont de la misma manera que el 1-O la Policía Nacional y la Guardia Civil buscaban las urnas", ha dicho, para añadir que "espera que antes de que acabe el pleno, Puigdemont pueda votar en el mismo".

10: 47 | El jefe de Interior de COPE, Juan Baño, informa de que la Guardia Civil y la Polícia están desconcertados ante la inacción de los Mossos d'Escuadra que no han procedido a la detención de Puigdemont, le han dejado hacer un discurso en las proximidades del Parlament y marcharse sin ninguna consecuencia.

Se le está buscando, pero no se sabe dónde está. Fuentes de la Seguridad del Estado llevaban días advirtiendo al jefe de Interior de COPE que el objetivo de Puigdemont era ridiculizar a Policía y Guardia Civil, pero los que han quedado en evidencia han sido los Mossos.

No te pierdas el análisis que hacía Carlos Herrera sobre la falta de intervención de los Mossos cuando han podido detener a Puigdemont en el Paseo Lluís Company.













10:45 |Salvador Illa termina su discurso como candidato a presidir la Generalitat en el debate de investidura que ha durado 40 minutos. El pleno se suspende durante una hora para que los grupos preparen su respuesta.

Illa ha pedido que se le aplique la ley de amnistía a Carles Puigdemont, en su discurso inicial.

10:16 | Los Mossos afirman que no han detenido, por el momento, a Puigdemont, y activan un dispositivo para cerrar las salidas de Barcelona ante su posible huida.

Los Mossos d'Esquadra han activado el 'Pla Gàbia' tras el regreso del expresidente de la Generalitat. La Comisaría Superior ha ordenado que el plan, que prevé controles en carreteras para localizar a una persona huida, se active en la región policial de Barcelona, así como en las adyacentes, las Regiones Metropolitanas Norte y Sur, y ha remitido el modelo y una matrícula a las Áreas Policiales Básicas.

Mientras, su abogado, Gonzalo Boye, sigue en las inmendiaciones del Parlament el discurrir de los acontecimientos. A qué espera, ¿se entregará Puigdemont?

10:10 | Vamos conociendo más detalles de la llegada de Puigdemont a Barcelona, y se van teniendo imágenes del momento como su llegada al Paseo de Lluís Companys junto al dirigente de Junts, Jordi Turull y escoltado.









10:09 | Salvador Illa en su discurso inicial asegura que "Cataluña no puede mirar para atrás, Cataluña debe mirar hacia adelante"

10.03 | Arranca el pleno de investidura sin Puigdemont. En su escaño hay un lazo amarillo

10.00 | Está a punto de arrancar el pleno del Parlament del que saldrá investido como presidente de la Generalitat, Salvador Illa





9:47 | En Herrera en COPE, la tertulianaEsther Jaénadelanta que según le confirman desde la jefatura de Mossos, que tienen localizado a Puigdemont, pero que no está detenido.









9:41 | Los diputados de Junts ya se encuentran en el Parlament para asistir al debate de investidura de Salvador Illa y no hay noticias de Puigdemont





9:29 | Puigdemont desaparece en un momento de la marcha que se dirigía hacia el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Aparecerá en el interior de la Cámara autonómica cuando comience el debate de investidura de Salvador Illa? ¿Ha sido detenido?









LEE aquí el discurso de Puigdemont en su reaparición en el Arco del Triunfo del Paseo Lluís Companys de Barcelona





9:08 | Puigdemont se dirige al Parlamento de Cataluña acompañado del presidente del Parlamento catalán, Josep Rull y la cúpula de Junts. También le acompaña el expresidente de la Generalitat, Artur Mas

08:58 | Carles Puigdemont, ante cientos de personas, en Barcelona: "Mientras que no se detenga la politización de la justicia, mientras que se permita al PP controlar la sala segunda del supremo por la puerta y de atrás y que Vox ejerza la acusación particular para perseguir disidentes políticos. Tras sus esfuerzos, a pesar de que nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido a aquí para recordarles que seguimos aquí, no vamos a renunciar".





Además, el expresidente catalán agrega que "el derecho a la autodeterminación le corresponde a los pueblos".

08:56 | Carles Puigdemont llega a Barcelona rodeado de cientos de personas camino del Parlament





08:38 | El expresidente catalán abre un directo en su perfil de X desde el Arco del Triunfo, a la espera de llegar al Parlament pese a la orden de detención.





08:30 | El líder del PSC, Salvador Illa, llega al Parlament catalán con semblante tranquilo pese a la complicada jornada que va a desarrollarse hoy.





08:20 | La redactora de COPE, Silvia Martínez, ha explicado este jueves a Carlos Herrera que el Arco del Triunfo, en el paseo de Lluís Companys, comienza a llenarse de manifestantes. Se ven, a esta hora, banderas independentistas, cartulinas con la cara del Carles Puigdemont. También puede escucharse una grabación del expresidente catalán diciendo "referéndum o referéndum".

Por el momento la situación está tranquila debido a la vigilancia. La intención de los manifestantes es arropar a Puigdemont a su llegada y acompañarle hasta el Parlament para que no sea detenido.





Los Mossos d'Esquadra se han desplegado a las seis de la mañana de este jueves en el Parlament en el marco del dispositivo para blindar los accesos a la cámara por la investidura de Salvador Illa, y a la que el expresidente catalán Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención, pretende acudir. Los Mossos han activado a primera hora de la mañana el centro operativo de coordinación policial (CECOR) para dirigir el dispositivo de seguridad para la investidura del socialista Salvador Illa.

A lo largo de ayer miércoles ya se vieron varias vallas de protección en los alrededores del parque de la Ciutadella -donde se sitúa el Parlament- que, una vez cerrado anoche a su hora habitual, hacia las 22.30 horas, ya no ha reabierto este jueves para el público en general.