Muere una mujer en un incendio en un piso en Terrassa

Los Mossos se han hecho cargo de la investigación de las causas del fuego

Barcelona - Publicado el - Actualizado

Una mujer ha fallecido este miércoles por la mañana en un incendio de vivienda que ha quemado un tercer piso en el pasaje de la Castellassa, en Terrassa (Vallès Occidental). 

Los Bomberos recibieron el aviso a las 06.19 horas y activaron inmediatamente cinco dotaciones: tres camiones de agua, una autoescalera y un vehículo de coordinación y mando. A su llegada, localizaron un incendio completamente desarrollado en el tercer piso del bloque, que había roto por fachada. 

Una vez allí, empezaron las tareas de extinción desde el exterior, accedieron dentro del bloque y una vez en el interior del piso localizaron el cuerpo sin vida de una persona. Según ha confirmado Bomberos, se trata de una mujer de edad avanzada. 

El incendio quemó completamente una habitación y el comedor de la vivienda, así como el resto del piso quedó afectado por el humo y la temperatura. 

Los Mossos d'Esquadra activaron cuatro patrullas y se hicieron cargo de las tareas judiciales pertinentes y de la investigación de las causas del incendio. En cuanto al vecindario del resto de pisos del bloque -conformado por una planta baja más cinco pisos-, se confinó en el interior de sus domicilios y una vez los Bomberos extinguieron el incendio, comenzaron las labores de ventilación del bloque y revisión de los otros pisos, para asegurar que el resto de la comunidad estaba en buen estado. 

El Sistema de Emergencias Médicas ha activado cinco dotaciones y ha atendido a dos personas afectadas, en estado leve, que no han requerido traslado a ningún centro hospitalario.

