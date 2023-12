Los peatones se juegan la vida para hacerse fotos en el Paseo de Gracia de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona tuvo que acordonar este fin de semana los carriles centrales del Paseo de Gracia para evitar que los transeúntes invadieran el asfalto para hacerse fotos con las luces de Navidad, una práctica peligrosa porque estuvo a punto de provocar varios atropellos.

Jugarse la vida por una foto

Tal es el éxito del alumbrado navideño, que miles de personas deciden salir a la calle para obtener la fotografía perfecta, llegando a poner en riesgo sus vidas. Esto es lo que ha pasado con una cuantas personas en el Paseo de Gràcia de Barcelona.

Cientos de personas han esperado a que el semáforo se ponga en rojo para lanzarse a la carretera. Se trata de una moda peligrosa tanto para peatones como para conductores, que deben tener especial cuidado con sus alrededores.

Vídeo La Guardia Urbana de Barcelona tuvo que acordonar este fin de semana los carriles centrales del Paseo de Gracia para evitar que los transeúntes invadieran el asfalto para hacerse fotos con las luces de Navidad













Sobre la seguridad en la zona hemos hablado con Sergio Sanchez portavoz del sindicato de seguridad ADN Cataluña.

- ¿Al final se ha licitado una seguridad para controlar esta situación?



Salió una licitación en noviembre, nos sentamos con los de "Comerç" del ayuntamiento de Barcelona (los responsables que se encargan de toda esta licitación) y les preguntamos si habían realizado los análisis pertinentes de seguridad o los planos de autoprotección, ya que veíamos que no sabían ni lo que estaban pidiendo.

El año para estas fechas ya hubo problema con el tema de las luces porque a veces no solo es poner vigilantes o auxiliares, sino también cortar calles. Enviamos un mail y aún no hemos recibido respuesta. Lo que estamos viendo es que la gente quiere hacerse una foto para hacerse viral y al final habrá una desgracia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio Los peatones invadían los carriles destinados al tráfico para fotografiar las luces navideñas.









- ¿Quién tendría que asumir estas competencias?



Quizás no hace falta ni policía ni seguridad privada, tal vez necesitamos otros elementos como un experto en seguridad integral, que venga y verifique que se necesita, pero no hablan con expertos, van a su aire y no hacen caso a la administración pública.



- ¿Tú crees que a estas alturas se licitará para este año?



La licitación está en marcha, pero aún no ha sido adjudicada.