Un incendio como el de Suiza es 'muy complicado' que suceda en Barcelona, según el sector

A raíz del trágico incendio ocurrido en un local de ocio de Suiza durante la pasada noche de Fin de Año, el sector del ocio nocturno catalán ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. Fernando Martínez, secretario general de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (FECALON), ha analizado la situación y ha defendido la robustez de los protocolos de seguridad vigentes en Cataluña, asegurando que un suceso de estas características es "muy complicado" que pueda repetirse en la comunidad. Martínez ha subrayado, no obstante, la importancia de esperar a las conclusiones de la policía suiza para determinar si el local afectado cumplía con la normativa vigente y si estaba utilizando correctamente su licencia de actividad.

Barcelona, un referente en seguridad

Martínez ha sido contundente al afirmar que los locales de Barcelona son de los "más seguros que hay, y me atrevería a decir del propio España". El secretario general de Fecalon atribuye este elevado nivel de protección a un "trabajo muy bien hecho" por parte de los Bomberos y del Ayuntamiento de Barcelona. Una de las claves, según ha explicado, es la prohibición absoluta de manipular cualquier tipo de pirotecnia o bengalas en el interior de los establecimientos, un factor que parece haber sido determinante en el siniestro de Suiza. "Solo se puede manejar las que son led, que son lucecitas", ha especificado, lo que impide que se puedan originar fuegos como el que se ha investigado.

La normativa catalana exige que cada local disponga de un detallado plan de emergencia

Planes de emergencia y revisiones anuales

La normativa catalana exige que cada local disponga de un detallado plan de emergencia que incluye un criterio de evacuación claro para proteger y aislar a los usuarios ante cualquier posible incidencia. Estos planes contemplan la presencia obligatoria de extintores, mangueras y sistemas de aspersión (conocidos como 'splits'). Además, Fernando Martínez ha destacado un punto crucial para la prevención: "bomberos de cada ciudad sabe perfectamente y revisa todos los sistemas de seguridad de los locales" de forma anual. Esta supervisión constante, según él, hace que sea "muy difícil, ya le digo, muy difícil" que se produzca una concatenación de fallos que derive en una tragedia.

Podemos tener mucha calma en este aspecto"

A pesar de las exhaustivas medidas, Martínez ha reconocido que "el riesgo cero no existe", puesto que "la causalidad siempre es un elemento en este tipo de desgracias". Sin embargo, insiste en que el sector trabaja de manera constante para minimizar cualquier posible peligro y se ha mostrado confiado en los protocolos actuales. En este sentido, ha querido transmitir un mensaje de confianza a la ciudadanía: "Podemos tener mucha calma en este aspecto". El compromiso con la seguridad es firme y se revisa continuamente para adaptar los protocolos a nuevas circunstancias y aprendizajes.

La seguridad de un establecimiento no solo depende de las infraestructuras y el material técnico, sino también de las personas que trabajan en él.

El factor humano y la formación continua

La seguridad de un establecimiento no solo depende de las infraestructuras y el material técnico, sino también de las personas que trabajan en él. El secretario general de Fecalon ha explicado que el personal de los locales está "formado y preparado" para actuar eficazmente en caso de que se produzca una emergencia. Para ello, se realizan simulacros de forma periódica que sirven como "pruebas piloto" para evaluar la efectividad de los sistemas y asegurar la profesionalización de los empleados. "El día que hay las visitas de bomberos, bomberos también hace una pequeña formación", ha añadido, destacando la "muy buena sintonía" que existe entre el sector del ocio nocturno y la administración en materia de seguridad.

Cada vez que hay una situación como estas se avanza en medios técnicos"

La normativa de seguridad se encuentra en un proceso de evolución constante, a menudo impulsada por las lecciones aprendidas de sucesos trágicos ocurridos en el pasado. Martínez ha recordado el incendio en un restaurante de Madrid, también originado por el uso de bengalas, que provocó un endurecimiento de las medidas de seguridad. Del mismo modo, tragedias anteriores como el incendio de la discoteca Flying en Zaragoza llevaron a una mayor restricción en la concesión de licencias para locales ubicados en sótanos. "Por desgracia, cada vez que hay una situación como estas, pues, se avanza en medios técnicos y en más medios de seguridad", ha reflexionado el portavoz de la patronal, concluyendo que es un campo en el que se está "avanzando constantemente".