¿Cómo evitar ser víctima de los estafadores del gas?

¿Cómo puedes evitar que te estafen 70.000 euros por una falsa revisión del gas? A raíz de la desarticulación de un grupo especializado en robos a personas en situación de vulnerabilidad, los Mossos d'Esquadra han lanzado una nota de prensa en la que alertan de esta estafa, cada vez más frecuente en Cataluña, y proporcionan a la ciudadanía una lista de consejos de seguridad para evitarlo.





El cuerpo recuerda que las revisiones de suministros se avisan por carta y recomienda no permitir el paso al domicilio a personas desconocidas, especialmente si no se ha concertado visita alguna. Si contactan contigo por teléfono, se recomienda llamar a la compañía para confirmar la visita y, de no ser así, llamar de inmediato al 112. En caso de duda, nunca abrir la puerta.

Los supuestos trabajadores suelen vestirse de uniforme y amenazan con cortar el suministro si no se hace la revisión. Además, piden que el pago se efectúe en efectivo. El robo por una falsa revisión del gas ya se viene escuchando desde hace décadas y por eso la ciudadanía ya va con más cuidado. Sin embargo, los autores también evolucionan y, por tanto, no podemos bajar la guardia.