Castelldefels y el Prat rechazan el plan de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas

Las poblaciones que se verán afectadas tras las obras de renovación y ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas, se han reunido este 12 de junio junto a la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, el ministerio de Transporte y Aena, para hablar sobre el proyecto que comenzará en 2030 y prevé que durará hasta 2033.

El proyecto destinado a la ampliación de la tercera pista del aeropuerto (la más próxima al mar y destinada a los despegues) pretende además construir una nueva terminal satélite y remodelar la terminal 1 y la terminal 2. Durante la reunión, los gobiernos de los diferentes municipios afectados han querido aclarar y establecer las medidas compensatorias que permitirían su ejecución y visto bueno.

Mapa de la actual infraestructura aeroportuària

Entre las poblaciones afectadas se encuentran Gavà, Castelldefels, el Prat, Sant Boi, Viladecans y Barcelona y, aunque la mayoría de ellas se ha mostrado a favor del proyecto aeroportuario, Castelldefels y el Prat han rechazado el proyecto de ampliación.

Manuel Reyes, alcalde de Castelldefels, reclama que no haya ninguna medida real para compensar los efectos negativos sobre la salud de las personas y que el ruido de los aviones que ya sufren sus vecinos se ampliará con la llegada de más tráfico aéreo.

Por su parte, Alba Pous, alcaldesa del Prat, ha tirado por el campo ecologista y se ha negado en rotundo a firmar el proyecto por la consecuente destrucción que las obras supondrían para dos espacios naturales protegidos ubicados en su municipio (las lagunas Ricarda y el Remolar).

No obstante las anteriores disconformidades, las poblaciones de Gavà, Viladecans, Sant Boi y Barcelona difieren de las críticas de sus municipios vecinos, y sí han apoyado el proyecto aeroportuario, coincidiendo en que estas futuras remodelaciones atraerán numerosos beneficios para su ciudadanía.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, se ha mostrado muy contenta al acabar la reunión y ha acogido la propuesta con "satisfacción y tranquilidad". Al contrario que Reyes, Badia afirma que esas mejoras "no solo no nos afectarán el ruido en negativo, sino que lo reducirá". En cuanto a los problemas que la ampliación podría afectar en relación a la pagesia de Gavà, la alcaldesa ha expresado que no habrá ninguno y que espera con éxito el desarrollo del proyecto.

Lluïsa Monet, la alcaldesa de Sant Boi, también ha avalado el proyecto de reformas y ampliación, pero ha requerido una participación de cara al futuro más extensa.

Por su lado, Barcelona afirma que el plan aeroportuario seguirá adelante y el ingeniero en cabeza del proyecto, Oriol Altisench, ha avisado de que esta no será la única reunión y prevé nuevos encuentros con los gobiernos municipales colindantes de cara a septiembre.