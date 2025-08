Una argentina que vive en Barcelona habla alto y claro sobre el uso del catalán y lo que ocurre se le escapa de las manos

"no creo que los catalanes no sean españoles, son españoles, pero de una versión peorcita"

Barcelona, un crisol de culturas donde el turismo y la inmigración han transformado el paisaje social, enfrenta un debate candente: el rechazo de muchos extranjeros afincados al uso del catalán. En una ciudad donde el 29,3% de los habitantes son de origen extranjero, según datos de 2022, la lengua catalana, aunque cooficial junto al castellano, lucha por mantenerse como pilar de identidad.

Muchos inmigrantes, especialmente hispanoamericanos —que representan el 52% de los extranjeros en Barcelona— y expatriados de entornos tecnológicos, priorizan el castellano o el inglés. La chilena Belén Suárez, por ejemplo, relata las dificultades para acceder a cursos de catalán: “Quise aprender por motivos emocionales y laborales, pero no hay plazas ni flexibilidad horaria”.

La profesora Eva Codó señala que el auge de trabajos digitales y el turismo han creado “burbujas” donde el catalán no es necesario, y muchos “expats” viven sin aprenderlo, usando el inglés como lengua franca.

Este fenómeno genera tensiones. Algunos catalanes perciben esta resistencia como un desdén hacia su cultura, mientras que extranjeros como João Cruz, portugués residente, lamentan que “la gente cambia al castellano al notar que eres de fuera”. Además, políticas como la propuesta de Junts de exigir catalán para la residencia han avivado el debate, con críticas de inmigrantes como Marco Sánchez, quien ve en ello una amenaza a la unidad jurídica.

Esta vez no ha hecho falta un gran discurso político, ni una medida gubernamental. Bastaron apenas 78 segundos de vídeo para remover los cimientos emocionales de miles de catalanes.

En la grabación, una encuesta realizada por @barcelonasecreta sobre lugares a esquivar de Barcelona, una joven —turista o recién llegada, no queda claro— arremete sin filtros contra los catalanes por utilizar su propia lengua en la vida cotidiana. “Una cosa es tener una lengua y otra es usarla por cojones”, espeta, visiblemente molesta. Y va más allá: considera que quienes se expresan en catalán delante de personas que no lo entienden están siendo maleducados. “Cambia de idioma. Es de maleducados no hacerlo”.

La chica insiste en explicar lo que esquiva en Barcelona "No voy a lugares donde se habla catalán, los esquivo" cosa que no deja de ser paradójica.

La indignación fue inmediata. Las redes sociales ardieron. No solo por el contenido del mensaje, sino por el tono agresivo, cargado de soberbia y desprecio. Lo que para ella era una queja por sentirse “excluida” se convirtió, para muchos, en una muestra palpable de intolerancia lingüística y falta de respeto cultural.

“No es solo una lengua. Es nuestra manera de entender el mundo”, decía una usuaria de X (antes Twitter) con lágrimas en los ojos en un vídeo de respuesta. “Aquesta noia no sap què representa per a nosaltres parlar en català: és la llengua dels nostres avis, dels nostres records, de la nostra història.”

En un momento del vídeo, la joven acusa a los catalanes de creerse “el centro del universo”. Lo dice mientras exige que los demás se adapten a ella. La ironía, para muchos, es sangrante. Lo peor es el desprecio final "no creo que los catalanes no sean españoles, son españoles, pero de una versión peorcita"

Diversos expertos han intervenido en el debate. Joan Solé, profesor de Filosofía del Lenguaje, señala que “pedir a alguien que abandone su lengua en su tierra no es una demanda de entendimiento, es una imposición. Una forma sutil —o no tan sutil— de colonialismo cultural”.

La polémica revive un sentimiento de fragilidad entre los catalanes. Una lengua que, pese a ser cooficial, sigue siendo tratada por algunos como una rareza molesta o un capricho regional. Como si fuera una barrera y no un puente.

Mientras tanto, desde colectivos como Plataforma per la Llengua se insiste en la necesidad de empatía y pedagogía. “Hablar en catalán no es excluir. Es simplemente ser. Y ser nunca debería molestar”.

Aunque la identidad de la chica todavía se desconoce, su discurso ha encendido un dolor que no es nuevo. Un dolor que recuerda que el respeto no se exige solo para las lenguas dominantes, sino también —y sobre todo— para aquellas que han tenido que resistir para seguir vivas.

Porque al final, el catalán no es el problema. El problema es creer que, para convivir, uno debe desaparecer.