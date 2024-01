Alucinante: Botellón en las cloacas de Barcelona

Es difícil pensar en una persona a la que le guste montar comidas, fiestas, celebraciones, o simplemente charlas rodeada de restos de heces y otros desechos, por no hablar de las ratas y otros animalitos invisibles pero peligrosos rodeándonos. Mención aparte el tremendo olor que emana de estos lugares destinados a almacenar agua freática y librarnos de nuestras inmundicias. Pues ha pasado.

Un grupo de personas se coló la madrugada de sábado a domingo a las instalaciones de alcantarillado de Barcelona. Las personas accedieron para hacer un botellón y, como no, unas cuantas pintadas con aerosol.

Fuentes municipales confirman que se registró un acceso a las instalaciones de alcantarillado y agua freática situadas en el paseo de San Juan de Barcelona. No hablamos precisamente de los arrabales de la ciudad condal.

El domingo los técnicos municipales corroboraron que no había ningún desperfecto en la maquinaria, pero sí restos de suciedad y pintadas. El consistorio ya ha reparado el acceso a la instalación y ha programado la retirada de las pintadas, con un coste aproximado de unos 3.000 euros. Además, el Ayuntamiento interpondrá la denuncia correspondiente.

¿Es difícil colarse en las alcantarillas barcelonesas?

Pues parece que no. No es difícil encontrar vídeos en youtube de "aventureros" que entran en el alcantarillado de la ciudad buscando el vídeo curioso, que lo es, del entramado del subsuelo, pero advirtiendo a los observadores que no repliquen sus actos porque son peligrosos. Es como aquel que se hace selfies para instagram al borde de un acantilado y acaba cayendo al vacío.

¿Es ilegal entrar en las alcantarillas?

Pues sí. y hay buenas razones. Aunque pueda parecer una aventura emocionante o una forma de explorar lugares desconocidos, debemos tener en cuenta que entrar en las alcantarillas está prohibido por una serie de razones.

Uno de los principales motivos por los que se prohíbe el acceso a las alcantarillas es por la seguridad de las personas. Estos sistemas subterráneos están diseñados para el drenaje y la recolección de aguas residuales, por lo que pueden presentar condiciones peligrosas como agua sucia y estancada, gases tóxicos o falta de oxígeno.

Además, los conductos suelen ser estrechos y laberínticos, lo que dificulta la movilidad y aumenta el riesgo de quedarse atrapado.

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto negativo que el acceso ilegal a las alcantarillas puede tener en el medio ambiente. Existe el riesgo de contaminar las aguas, ya sea por la presencia de sustancias tóxicas que se vierten en los desagües o por la alteración del ecosistema acuático que albergan.

Los sistemas de alcantarillado son de propiedad pública y su acceso está restringido a personal autorizado. Cualquier persona que sea descubierta ingresando ilegalmente a las alcantarillas puede enfrentarse a sanciones legales, que pueden incluir multas e incluso penas de cárcel, dependiendo de la gravedad de la infracción.





Visitas organizadas gratis

Si eres de los que te gusta descubrir las ciudades desde otros puntos de vista, tienes una oportunidad única para conocer de primera mano qué hay bajo las calles por las que caminas.

Se trata de una ruta por el único tramo de las alcantarillas de Barcelona que se puede visitar y que nos permite descubrir los secretos que esconden estas canalizaciones, tan importantes dentro del ciclo del agua.

La red de alcantarillado garantiza la higiene y la salud pública, evita posibles inundaciones y facilita el saneamiento de las aguas residuales.