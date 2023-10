Salut retalla bolquers i posa en escacs a les persones grans dependents

Una entitat ha denunciat la retallada de bolquers a residències catalanes. Parlarem amb el president de l'Ascad,AndrésRueda.



- Tan gran és la despesa com per retallar en bolquers?



Respecte al gas sanitari no sé si és molt o no, però imagino que és poc. Pel que fa a la despesa sanitària, som la comunitat que estem més a la cua. És obvi que amb una acció que ha pres el govern, moltes fonts vulguin fer retallades econòmiques, però quan es fa a les persones més necessitades, ho veiem com un atac a l'ètica, tant per la persona que cuidem, com pels cuidadors.



- Quants bolquers es necessiten per persona i quina és la retallada?



Per ser clars, hauríem de parlar del perfil de les persones que normalment venen a la residència o què són usuaris habituals. Tenim més d'un 40% de persones en cadira de rodes i al voltant del 80% doble incontinent perquè quan parlem de bolquers ens referim a la incontinència urinària i a la incontinència fecal. El 90% tenen un perfil amb trastorns de conducta de tota mena de demències, és a dir, estem parlant d'una situació on hi ha persones que no podem atendre d'una manera més o menys raonable. Fins ara destinàvem uns cinc bolquers per persona i per dia, però si calculem les hores que té un dia podem veure que són pocs, doncs ara ens han dit que només podran ser quatre.