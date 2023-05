Migida a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següent tema:

Compartim opinió quan diem que els insults racistes en el món de l'esport s'han d'acabar. Malauradament, és una qüestió que no es queda en una anècdota sinó que passa molt sovint. Parlem amb un jugador de l'equip de Cervera que l'any passat jugava el Tàrrega i va passar per una situació com aquesta, Ismael Diallo.



- Explica'ns que va passar



Estàvem perdent 1- 0 i vaig entrar justament a la segona part, em van xiular una falta que finalment va ser penal, des d'aquell moment els de la grada no van parar d'insultar-me.



- Què et deien?



Em deien tota l'estona "negro" fins que vaig marcar un gol i van mossegar-se la llengua.