Un estudi mostra que uns 795 mil nens tenen al·lèrgia

Un estudi demostra que 795 mil nens al nostre país pateixen una al·lèrgia i 397 mil tenen asma. Es tracten de dues malalties que tenen un gran impacte a la vida i avui en el programa intentarem esbrinar sí va cada cop a més i quin és el motiu. Parlem amb la investigadora de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, Laura Valdesoiro



- Cada cop hi ha més casos d'al·lèrgia o asma entre els nens?



L'al·lèrgia i l'asma són malalties que tenen una base genètica, per tant, hem d'estar predisposat per tenir-les practicar és veritat que hi ha desencadenants que faran que es posi en marxa més o menys aviat. Hi ha molts factors que poden influir, com l'ambient o la contaminació.



- L'arrel és d'herència genètica?



Sí, hi ha més predisposició. Es pot desencadenar abans per certs factors.



- Es pot controlar d'alguna manera?



El que es pot fer és tractar-ho. S'estan fent més treballs de recerca en aquest sentit per poder fer una bona prevenció en nens, però el que recomanaríem és portar una vida sana, és a dir, menjar bé, fer esport o evitar el tabac.



- Creus que hi ha ara més gent que té al·lèrgia o asma?



Com et comentava és multifactorial, si estàs exposat a factors més infecciosos, el nostre sistema immunitari és més dèbil. Hi ha moltes teories.