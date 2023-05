Com hem d'administrar l'aigua del futur?

La sequera que estem patint aquest any ha posat sobre la taula una de les qüestions que hauria d'estar solucionada fa molt de temps, com per exemple, quan es parla d'aquestes pèrdues d'aigua potable de 2litres per segon a Badalona, però no és l'unic problema que s'ha detectat arreu de Catalunya. Parlem amb el catedràtic d'ingenyeria de la UdG, Manel Poch.



- Per on hauríem de començar per administrar bé l'ús de l'aigua potable?



El problema és que no hi ha una única solució sinó que haurem de fer una mica de totes. A més a més, la sequera ja és tradicional en el clima mediterrani, però sí que és veritat que cada vegada aquest fet és més accentuat. Els experts en canvi climàtic ja comenten que cada vegada anirà més. Per una banda, tenim períodes molt llargs de sequera i potser després arriben unes inundacions, el tema és realment complex.



- Quines serien algunes d'aquestes solucions?



La primera i que és fa a molts llocs del món és reutilitzar millor l'aigua que tenim. Una de les facetes d'aprofitament és la reutilització especialment a les ciutats on fem ús de l'aigua i aquesta la podem tornar a reutilitzar sempre amb unes condicions de seguretat i en un país com el nostre estan prou garantides. Aquesta sembla que serà una de les solucions que tenim més assegurada.



- Tenim la tecnologia per fer-ho?



Sí, de fet l'altre dia vam estar un conjunt de professors on comentàvem que la tecnologia ja la tenim, som un dels països capdavanters en les dessaladores, és a dir, la tecnologia no ens preocupa. Una altra de les solucions són aquestes dessaladores, però tenen un problema, ja que el canvi climàtic és a causa del CO? i les dessaladores emeten grans quantitats, per tant, no la veig com una part de la solució, és una d'aquelles infraestructures amb la que has de tenir cura.