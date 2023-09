Com funciona la grafologia?

En el programa d'avui parlarem donar feina molt interessant, els cal·lígrafs. Potser hauràs escoltat a través d'un programa de televisió com compten amb els seus serveis per esbrinar sí s'ha falsificat un document. Però la seva feina va molt més enllà d'això, ens dona més detalls la Imma Lidón, grafòloga i pèrit cal·ligràfic.



- Quin és l'objectiu de la grafologia?



És una disciplina que essustenta amb un conjunt d'hipòtesis teòriques que es postulen a partir de l'estudi de l'escriptura manuscrita, es pot definir la identitat de l'individu. Després parlaríem dels informes grafològics de personalitat i també del reconeixement de l'autoria d'un escrit, és a dir, identificar si una assignatura o una escriptura l'ha fet una persona o una altra.



- Realment es pot intuir com és la personalitat una persona a través de l'escriptura?



Intuir no, són estudis de molts anys. En aquest moment hi ha molt d'intrusisme, tenen poca formació i molt d'atreviment.



- Llavors el vostre paper seria autentificar que aquella escriptura o signatura és de la persona que diu que és.



En un principi es feia procediment judicial voluntari, però des de fa uns anys tota aquesta validació del testament hològraf ho fan els notaris, ells després truquen a un pèrit i comencem a fer l'estudi.