Un terrassenc suma més d’un milió de seguidors a TikTok parlant de fisioteràpia

Amb més d’un milió de seguidors a TikTok, Joaquín Peñalver és un dels terrassencs amb més seguidors a les xarxes socials. Un èxit que s’ha trobat per casualitat. Ell és fisioterapeuta, amb consulta al barri de Sant Pere Nord. També se’l coneix com a president de l’associació Autònoms Egarencs i alguns el recorden per la seva etapa com a entrenador al San Lorenzo. El seu fill li va suggerir obrir un compte a la popular xarxa de vídeos curts i així ho va fer. Parlant del que sap, de fisioteràpia. El que d’entrada podria semblar un tema més seriós que les ballaruques i paròdies que omplen TikTok ha tingut una gran acollida per seguidors d’una banda i l’altra de l’Atlàntic. A més del compte de TikTok, el fisioterapeuta egarenc també és present a Instagram, on a dia d’avui el segueixen vora 134.000 persones. Les hores invertides en un i altre compte han estat també d’aprenentatge, descobrint les diferències entre el públic d’una i altra xarxa social. A més, la popularitat aconseguida ha servit per esperonar el negoci de Peñalver. Per una banda, diverses marques relacionades amb la fisioteràpia, des de cremes fins a maquinària, li han regalat productes perquè els utilitzi a la consulta, a canvi de mostrar-los als seus vídeos. De l’altra, s’ha fet prou conegut com perquè el reclamin per participar a convencions i conferències.

De la seva època de professor ha quedat el tic del retolador i el dibuix per fer entendre les lesions a qui l’escolta. “El pacient ha d’entendre la seva lesió, l'hi dibuixes. Va sortir la idea de dibuixar a la pell, i això va agradar molt”, comenta. Una manera de fer molt didàctica, encerclant, per exemple, la contractura en una esquena o un hi ha un trencament. “Hi ha vídeos on explico lesions que han arribat als 20 milions de visualitzacions. Ara, però, el seu èxit ha arribat a les xarxes. “És la prova que la gent, a les xarxes, no només s’interessa per coses banals. Si hi expliques coses útils i divulgatives, funcionen. Nosaltres volíem apropar el nostre treball al públic”