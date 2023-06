Premiar el 0,0 en un control d'alcoholèmia

Aplaudiments i alegria en lloc de disgustos i multes en un control d'alcoholèmia. Això és que va passar aquest dissabte a la nit en un control de la Guàrdia Urbana de Castelldefels on es premiava amb 10 euros de gasolina els joves que donaven 0,0 després d'haver bufat.

L'objectiu dels agents era treure de la circulació els conductors que havien begut, però en aquesta ocasió comptaven també amb informadors del programa Noc-turnos que van afegir un al·licient per als conductors responsables.

És una iniciativa de la Federació Espanyola d'Espirituosos, que agrupa les empreses productores de begudes alcohòliques i que, amb aquesta acció, vol promoure el consum responsable d'alcohol. Per fer-ho, la federació regala xecs de 10 euros per a combustible a tots els conductors d'entre 18 i 30 anys que marquen zero. "S'ha fet a diferents llocs d'Espanya i ha donat bons resultats. Sobretot, busquem joves perquè són molt més permeables i busquem aquest hàbit de fer un consum responsable d'alcohol" , segons Teresa Escalante , Responsable del programa " Noc- turnos"

La policia valora positivament la campanya. De fet, la Unijepol, la Unió de Comandaments de Policies Locals, havia demanat una campanya per incentivar l'alcohol zero al volant entre els joves. "Sempre és positiu, que associacions se sumin a la tasca policial en aquest sentit de conscienciar, sobretot en gent jove, que encara queda recorregut per fer en quant a l'educació. Sempre motivar a fer les coses bé i que te les sàpiguen recompensar."

A Catalunya, més de la meitat dels delictes de trànsit són per conduir begut o drogat. El 2022, la xifra de delictes per conduir begut va augmentar un 52%. La policia va detectar fins a 11.700 conductors amb alcoholèmies superiors a 0,6 mg/l, el límit que marca la diferència entre infracció i delicte.

La federació de productors de begudes espirituoses compta amb una vintena d'associats a Catalunya i més d'un centenar a tota Espanya. A banda de la campanya Noc-turnos, porta a terme altres projectes per al consum responsable de begudes alcohòliques.