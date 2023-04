Les ajudes a les plaques solars d'autoconsum no es començaran a pagar fins l'any que ve

Les ajudes a l'autoconsum amb plaques fotovoltaiques han desbordat l'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, l'organisme encarregat de tramitar-les. El període per sol·licitar-les va començar al gener del 2022, però no serà fins al 2024 que es començaran a pagar les primeres.

La línia que ha acaparat més expectació és la residencial: està dotada amb 72 milions, però han rebut sol·licituds per més de 160 milions, xifra que gairebé triplica el pressupost disponible.

L'èxit de la convocatòria ha superat totes les previsions, ara per ara només s'han atorgat unes 6.700 subvencions, el que suposa que s'han atorgat ja més de 38 milions d'euros.

Començaran a cobrar el 2024, després de la validació final

Ara bé, atorgar no vol dir cobrar: aquests sol·licitants han de superar encara el darrer tràmit, que consisteix a presentar els justificants de la instal·lació i rebre la validació final.

Al maig arribaran més reforços a l'ICAEN, que en total haurà ampliat la plantilla en una quarantena de persones, però tot i així el coll d'ampolla trigarà mesos a desembussar-se





Són diners dels fons Next Generation

Totes aquestes noves instal·lacions encara esperen rebre les ajudes dels Next Generation, perquè l'administració està desbordada i calcula que les primeres sol·licituds no podran rebre el vistiplau definitiu fins a finals d'any.

Juanjo Escobar Cap de la divisió de gestió energètica de l'ICAEN,, calcula que fins al 2024 no tindran els primers paquets de justificacions per passar a pagament. Això vol dir que els primers a fer la sol·licitud, el gener del 2022, trigaran com a mínim dos anys a rebre la seva subvenció



Les plaques ja funcionen, però els diners trigaran a arribar

Són clients que ja tenen les plaques a casa funcionant, que han presentat els papers, però que continuen sense resposta de l'administració. De fet, en aquesta empresa han tramitat prop de 250 sol·licituds però de moment només han rebut resposta de cinc.

Aquestes han passat la primera fase, l'atorgament que se'n diu, ara han d'enviar tota la justificació conforme l'obra s'ha dut a terme i tot està en ordre, i un cop revisada podran rebre els diners.





Lentitud administrativa per fer noves contractacions

L'administració no va ser prou àgil per contractar reforços per fer les tramitacions: els primers van arribar tres mesos després que arranquessin les sol·licituds.

Juanjo Escobar de l'ICAEN argumenta que el motiu és que l'administració té els seus tempos: "Donat que som administració pública, el procediment per contractar és complex. El vam iniciar tot just vam saber que tindríem aquesta dotació pressupostària.""Quan tens la comunicació oficial pots iniciar el procediment, i fins al març del 2022 no es van poder incorporar les persones que van començar a tramitar els expedients."

Ara ja són 21 persones dedicades només a tramitar aquests expedients, i al maig s'hi incorporaran una vintena més, però el coll d'ampolla trigarà a desfer-se.

El motiu és que la primera setmana ja van rebre una allau de sol·licituds, unes 10.000, i llavors encara no tenien el personal per tramitar-los:"Encara no teníem el personal que ve vinculat amb cadascuna de les dotacions, de manera que per una banda és molt positiu rebre'n tantes, però per l'altra no estàvem dimensionats per assumir tota aquesta allau de sol·licituds."S'hagués pogut fer de manera més àgil?

Des de l'ICAEN afirmen que si ho haguessin pogut organitzar des de zero, aconseguir les ajudes "evidentment seria molt més senzill", però recorden que l'origen dels fons és la Unió Europea, que marca els criteris que cal seguir i, a més, que és el govern espanyol el que ha dissenyat les bases per atorgar-les.