Els polls també tornen a l’escola

Amb la tornada a classe, pocs nens se salven d’exposar-se a una infestació de polls. Descobreix com actuen i quin és el tractament per eliminar-los.

Encara que apareixen al llarg de l’any, els brots de polls són molt comuns quan els nens tornen a l’escola després de l’estiu. Els polls són insectes que viuen al pèl de les persones i que s’alimenten de la sang que xuclen en picar. Produeixen picor al cap i s’estima que la seva prevalença és d’entre el 5 i el 10 % de la població en edat escolar, segons el Doctor Julio Maset, de Cinfa @CinfaSalud

Com es transmeten

Resulta difícil escapar-se del contagi, perquè els polls es transmeten molt fàcilment d’unes persones a les altres. La infecció es produeix per contacte directe: quan es toquen o freguen els caps, l’insecte passa d’un pèl a l’altre sense dificultats. Les pintes, barrets i altres accessoris també són un focus de transmissió.

Un cop el poll s’ha instal·lat al pèl, creix de forma ràpida i col·loca els seus ous prop del cuir cabellut. Cada poll femella posa de 6 a 10 llémenes al dia. I passats entre 8 i 10 dies, la llémena expulsa un poll que genera molta picor. Al cap de dues setmanes, es convertirà en adult i començarà a multiplicar-se a tota velocitat. La seva facilitat de multiplicar-se i passar d’una persona a l’altra són els factors que originen tantes infestacions d’aquest insecte.

Símptomes d’alerta

Per detectar si els teus fills tenen polls, cal que estiguis atent si es graten el cuir cabellut amb freqüència. El símptoma principal és la picor, així que si adverteixes que es graten, has d’actuar amb rapidesa per minimitzar unes molèsties molt empipadores per a ells.

Caldrà explorar-los el cap, i sobretot, fer-ho al detall en dues zones: el clatell i darrere de les orelles. Cal saber que les llémenes tenen l’aspecte d’una mota blanquinosa, molt enganxada al pèl. Sovint es confonen amb la caspa, però la diferència és que, mentre que la caspa no s’adhereix als cabells, les llémenes s’agafen amb força al pèl i cal enretirar-les amb força per eliminar-les ,en cas que estiguin mortes, es desenganxaran molt millor.

Com actuar

Existeixen diversos fàrmacs antiparasitaris per a polls i entre els més utilitzats estan els derivats dels piretroides, sobretot la permetrina a l’1 % en crema o loció.

Estan ideats per a un ús segur en nens des dels 3 mesos. No obstant això, en menors de 2 anys , sobretot en menors de 6 mesos ,s’aconsella retirar les llémenes i els polls amb la mà.

Les locions antiparasitàries s’apliquen sobre els cabells eixuts, es deixen actuar durant 10 minuts, i després s’esbandeixen amb aigua tèbia, encara que sempre cal llegir les indicacions dels prospectes. El mètode més eficaç és desfer-se de polls i llémenes amb les mans i la llemenera –un raspall de pues juntes– quan el pèl estigui mullat. Caldrà anar revisant el cuir cabellut durant dues setmanes.

Per desenganxar les llémenes, un remei útil és aplicar als cabells aigua i vinagre (una part d’aigua i una de vinagre) amb una tovallola humida després de l’antiparasitari durant 30-60 minuts. S’haurà de repetir el tractament al cap d’uns dies, segons indiqui el prospecte, per matar els polls que hagin sortit de les llémenes que no es van localitzar. De tota manera, abans de començar un tractament d’aquest tipus és millor consultar-ho amb el pediatre.

3 consells per prevenir-los

HIGIENE Tot i les creences populars, els polls neixen en qualsevol ambient i no es relacionen amb una mala higiene. Si els teus fills tenen polls o a la seva escola hi ha una infestació, només caldrà mantenir uns hàbits de neteja adients i aplicar el tractament al més aviat possible. TRACTAMENT No s’han de fer servir ni locions ni altres tractaments antiparàsits si el nen no està contagiat. Els productes per eliminar els polls no s’han d’usar en cap cas com a mètode de prevenció dels polls, sinó per tractar-ne els símptomes. A L’ESCOLA Quan detectis que el teu fill està contagiat, has d’informar l’escola de la situació. El centre s’haurà d’encarregar d’alertar els pares si es produeix una infestació perquè prenguin les mesures pertinents.