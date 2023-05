Calafell adaptarà les banderes de les platges per a les persones daltòniques

Avui us volem explicar què és el daltonisme, un transtorn que, en diferents variants i graus, afecta a prop d'un 8% dels homes i a un 0,5% de les dones. Ser daltònic vol dir no poder diferenciar determinats colors, especialment el verd i el vermell, tot i que ha diferents tipus de daltonisme. Va ser el físic britànic John Dalton que al 1974 va descobrir-ho, i és per ell que porta aquest nom. L'Ajuntament de Calafell ha fet pública una iniciativa pionera a Catalunya, amb la qual identificarà les seves banderes amb altres senyals perquè les persones daltòniques puguin identificar si la bandera és vermella, groga o verda. Des d'aquest estiu, les banderes que senyalitzen l'estat del bany a les platges de Calafell incorporaran una simbologia per facilitar la seva comprensió per part de les persones daltòniques. La bandera vermella portarà un triangle, la bandera groga una barra diagonal al centre i la bandera verda portarà un triangle i la barra diagonal també al centre. L'Ajuntament intentarà així fer les platges més segures per a la correcta identificació de risc per part de tots els usuaris. Aquesta simbologia que adoptarà Calafell segueix les que s'han instaurat en els darrers anys a alguns municipis de la Comunitat Valenciana.