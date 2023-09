El saló nàutic, present durant la COPA AMÈRICA

Ho ha traslladat en roda de premsa aquest dimecres al costat del director, Josep Antoni Llopart; el director general de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques (Anen), Jordi Carrasco; i el representant de la America's Cup Experience, Xavier Andrades.



"No tenim decidit res", ha afegit Conde, qui ha afirmat que tenen previst canvis en la ubicació i en el calendari i ha titllat d'impossible que tots dos esdeveniments coincideixin en el temps.



Llopart ha explicat que ho estan "treballant i debatent amb els membres del comitè organitzador i, quan toc, es decidirà".



L'edició del Saló Nàutic de 2023 concentrarà en els molls Marina Port Vell, de l'Assot i Espanya 160 embarcacions en la mostra flotant, 240 expositors i una vintena de catamarans entre l'11 i el 15 d'octubre.



DIVULGAR LA NÀUTICA

Tots dos han celebrat que Barcelona aculli la Copa Amèrica i han desitjat que serveixi per a connectar amb noves audiències: "Esperem que es comenci ara a parlar de nàutica cada dia, com es fa amb altres esports", ha manifestat Llopart.



Carrasco ha qualificat d'essencial la "unió de la nàutica i la Copa Amèrica" per a acostar l'activitat al ciutadà, alguna cosa que ha considerat que Barcelona ha enfocat molt bé.



Andrades ha lamentat que la competició "era una gran desconeguda en el territori" i ha dit que esperen aportar el seu granet de sorra a donar-la a conèixer.