Volkswagen propone cambios para Seat

“El futuro de seat se dibuja con el nombre de Cupra”. Estas fueron las declaraciones del CEO de Volkswagen, Thomas Schäfer, que incendiaron ayer redes y medios. De golpe, parecía que Seat desaparecía, pero había matices. Desde Volkswagen no tardaron en aclarar que la marca no desaparece como tal, que se seguirán fabricando coches hasta finales de esta década. Y es que el 2030 es una fecha clave para el automovilismo, ya que se pretende dejar atrás los coches de combustión. Y Seat, de momento, no tiene modelos eléctricos.





Las fábricas de Seat no cerrarán, seguirán ofreciendo trabajo. De hecho, el modelo eléctrico Cupra Raval se fabricará en Martorell. Esto tranquiliza a algunos, según hemos podido comprobar por las calles de Barcelona. Lo importante es “que la gente de a pie continúe en sus puestos de trabajo”, nos decía Judit. Pascual añadía que “van a pegar un subidón de calidad”, porque “están presentando unos modelos increíbles”. También se encuentra gente que no quiere ver este cambio. “No me gustaría que se cargaran la Seat, es una marca de aquí, de España”, nos decía Jesús. Víctor añadía que “es una marca identitaria de España”, y que “debería estar, ahora y siempre”.





Se trata de una época de cambio, de nuevos horizontes para la empresa automovilística. Seat podría encontrar su nicho de mercado en la nueva movilidad urbana, fabricando patinetes y motos eléctricas, ámbito en el que ya tiene experiencia con su marca Seat MÓ.