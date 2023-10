Informatiu migdia 02-10

L'última nit de la Festa Major de Molins de Rei ha protagonitzat greus aldarulls a diferents punts del municipi. Ja és un clasic de tots els dissabtes nit en moltes ciutats catalanes i que te alarmada a la major par de la societat que contempla amb indignació com els apunyalaments,els aldarulls,els saquejos a establiments o els enfrontaments entre joves son un fet que fins ara només ho podiem veure per televisió a la veina França i que ara s'estan extenent com una taca d'oli per a tota Catalunya.Tots segueixen un mateix patró: nois joves i violents que actuen amb total impotència de la policia.





El president del grup del PP a l'ajuntament de Barcelona,Daniel Sirera,insta a l'alcalde Jaume Collboni a liderar un govern municipal que sigui capaç d'arribar a acords amb tots els grups municipals.Sirera també reclama acabar amb la permisivitat que hi ha hagut els últims anys amb l'incivisme.





A les Terres de l'Ebre els productors d'oli d'oliva alerten que la producció torna a caure en plena inflació del preu de consum. La campanya es presenta complicada amb pèrdues significatives entre el 40 i el 50% lleugerement millor a la recolecta de l'any passat quan les pèrdues van ser del 70%. Els pagesos alerten que l'increment dels costos i la pèrdua de fruit els tornaran a deixar sense guanys.





Vols apendre a ser campaner? És a dir tocar la campana? Doncs ja pot apuntar-te a la primera escola de campaners. Neix a La Vall d'en Bas a la Garrotxa i el curs comença aquest mes d'octubre.L'escola preten conservar aquest ofici i aquest patrimoni inmaterial.