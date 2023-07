Informatiu migdia 25-07

El pasado 13 de julio, cuando se celebró el pleno de constitución de este organismo, a Moret no la votaron los republicanos. Contó con el voto de Comuns, del diputado de Tot per Terrassa y dos alcaldes independientes adscritos a Junts. Dos días después de las elecciones generales, republicanos y socialistas desvinculan esta decisión de las negociaciones para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez.

Este pacto no ha gustado a Junts, que considera que esto pone en entredicho la sinceridad de ERC, a razón de la unidad del independentismo.

Los que también miran de reojo la formación de un nuevo gobierno son las asociaciones de la Guardia Civil. Temen que los independentistas reclamen más competencias para los Mossos d'Esquadra en estas negociaciones para formar gobierno. Competencias, en todo caso, que ya está asumiendo la policía autonómica en algunos ámbitos, como por ejemplo, el servicio marítimo. Actualmente, las competencias las tiene la Guardia Civil, pero los Mossos han anunciado la incorporación de más agentes y embarcaciones al servicio. Las asociaciones de la Guardia Civil ya han solicitado una reunión con el ministro del Interior para tratar dicho asunto.

18 personas han perdido la vida este verano, durante los meses de junio y julio en las playas y piscinas de Cataluña. Desde comienzos de año, la cifra aumenta hasta las 29 víctimas. Con estas cifras, desde el departamento de Salud, hacen un llamamiento para extremar la precaución y la vigilancia en el baño. En este sentido, la figura de los socorristas juega un papel fundamental. Pues bien, este viernes los socorristas de Barcelona irán a la huelga indefinida para protestar por la carencia de personal en plena temporada de verano.