Què hem de mirar si signem ara una hipoteca?

Una hipoteca sempre va en funció de l'Euríbor i en aquest moment s'ha disparat. Aquesta variable ha afectat les quotes mensuals amb un increment que moltes famílies no poden assumir. Parlem amb un assessor tècnic a Catalunya de l'associació d'usuaris financers, Xavier Jurado



- Quan les famílies no poden pagar la hipoteca, què poden fer en aquesta situació? Es pot refinançar?



Sí que es pot fer, però l'Euríbor continua amb un ascens imparable i els consumidors amb hipoteca variable comencen a ofegar-se. Hi ha diferents alternatives, es pot fer una renovació amb el nostre banc o també una subrogació i mantenir aquesta hipoteca, però canviant d'entitat financera i fins i tot cancel·lar i fer una nova hipoteca. Un altre problema que hi ha és que les entitats financeres no estan oferint un tipus fix competent, per tant, ens trobem que si contractem o mantenim la hipoteca de tipus variable veurem com la hipoteca a poc a poc anirà pujant i si passem a tipus fix probablement i actualment no trobarem res per sota del 3,5% o 4%.



- No notaran un gran canvi les persones que vulguin canviar de la variable a fixa?



No, ara mateix no és un bon moment per passar a tipus fix perquè les entitats financeres ja no ofereixen hipoteques per sota del 3 o 3,5%.

Hi ha una opció que són les hipoteques mixtes que donen de 2 a 10 anys a tipus fix molt més competitiu i després passem a variable. A hores d'ara és una de les possibilitats que recomanem.



- Quan és aconsellable passar a una fixa o una mixta?



Tenint en compte que l'Euríbor està al voltant del 4% i, per tant, haurem de pagar aquest 4 més el diferencial que tinguem llavors estarem pagant uns 5 - 5,5% per cent sempre serà recomanable passar una hipoteca al voltant del 2 - 2,5% per cent. No ens hem de conformar amb el nostre bany de tota la vida, recomano demanar informació a la resta d'entitats bancàries.