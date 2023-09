Parcs solars descontrolats?: "portarà turisme de plaques"

Aquest estiu s'ha donat llum verda a diversos projectes d'energies renovables que afecten cinc municipis de l'Anoia i que, segons denuncia la plataforma Preservem l'Anoia, sumarien 300.000 plaques solars, 59 torres d'alta tensió de 60 metres i 100 quilòmetres de línies elèctriques.

"Venen a saquejar les terres", denuncia Martí Senserrich, un dels portaveus de la plataforma, que aquesta setmana ha presentat recursos d'alçada a tres dels projectes.

També ho han fet alguns dels ajuntaments afectats com Òdena, Bellprat i Jorba. En aquest darrer municipi hi ha projectada una línia aèria d'alta tensió que travessaria tot el poble. "No podem fer les coses malament perquè anem tard en matèria de renovables", denuncia l'alcaldessa, Pilar Queralt.





Aquesta setmana s'acaba el termini perquè particulars, entitats i ajuntaments puguin presentar recursos a diversos projectes d'energies renovables que van aprovar-se a principis d'agost i que afecten sis municipis de la comarca de l'Anoia (Òdena, Jorba, Rubió, Argençola, Bellprat i Sant Martí de Tous).

Es tracta de projectes eòlics i fotovoltaics que, en conjunt, sumen 300.000 plaques solars repartides en 865 hectàrees de terreny, 59 torres d'alta tensió de 60 metres d'alçada i 100 quilòmetres de noves línies elèctriques.

Un impacte "brutal"

La plataforma Preservem l'Anoia ha engegat un seguit de reunions informatives als municipis afectats per explicar als veïns quin impacte poden tenir aquests projectes si s'aproven definitivament.

De la seva banda, els alcaldes dels ajuntaments afectats també s'han reunit per pactar una estratègia conjunta a l'hora de presentar al·legacions.

Una de les reivindicacions dels ajuntaments és que totes les línies d'alta tensió siguin soterrades i ja han fet arribar aquesta petició al Departament d'Acció Climàtica, que s'ha compromès a fer-ne un seguiment.

Es dona el cas que les empreses que han presentat els projectes han decidit separar les línies elèctriques d'evacuació dels projectes principals.

Per tant, s'està a l'espera que tornin a presentar un nou projecte per a les línies. Els alcaldes s'han mostrat crítics amb aquesta decisió perquè "és tot un conjunt, no es pot deslligar una cosa de l'altra. Un parc fotovoltaic necessita una línia d'evacuació i, per tant, creiem que no pots aprovar un parc sense saber com serà finalment la línia d'evacuació".





Disposats a arribar a la via judicial

La plataforma Preservem l'Anoia fa temps que lluita per intentar frenar "l'allau" de projectes de renovables que s'estan presentant a la comarca de l'Anoia i s'ha mostrat molt crítica amb les darreres aprovacions. En aquest sentit, un dels seus portaveus, Martí Senserrich, ha detallat que han presentat recursos d'alçada a tots els projectes que ja s'han aprovat inicialment i que ho faran amb tots els que puguin venir. A més, deixa clar que, un cop esgotada la via administrativa, aniran a la judicial. "És una bogeria d'hectàrees el que tenim sobre la taula. Venen a saquejar les terres", lamenta.

Des de la plataforma creuen que hi ha d'haver un "equilibri territorial" i critiquen que la majoria de projectes vagin sempre a caure a zones com la Catalunya Central o Terres de l'Ebre.

En canvi, denuncien, "a l'àrea metropolitana de Barcelona, que té teulades suficients per omplir-les de plaques, no s'hi planteja ni un petit projecte".

En aquest sentit, reclamen una planificació de les renovables "participada" per la ciutadania, les plataformes i els ajuntaments. "No podem entendre que vingui la gent de fora a dir-nos com hem de fer les coses", lamenta Senserrich.