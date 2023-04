Okupes acomodats. El nou perfil d'okupació

Fa anys quan parlàvem d'una persona o una família okupa es tractava d'una situació de vulnerabilitat, és a dir, o buscaven un habitatge o es quedaven al carrer. Amb el pas dels anys aquest perfil ha canviat molt i ens trobem amb diferents tipologies d'okupes. En l'actualitat els okupes tenen recursos i feina, però cap mena d'escrúpols.Parlem amb l'economista, advocada i doctora en dret, MªJoséTarancón



- Com definiries aquest nou perfil d'okupa?



A Catalunya ens trobem amb molta impunitat pel que fa als okupes. Les persones que ocupen un habitatge sol ser per què el contracte de lloguer ha finalitzat i els propietaris no volen renovar-li o volen modificar el lloguer. Ens hem trobat amb empresaris que estan treballant i cobrant en negre o són insolvents. Fem seguiments amb detectius per saber si aquestes persones realment són vulnerables i repeteixo que no és la nostra feina això ho hauria de fer els ajuntaments o benestar social què són els que certifiquen que aquella persona és vulnerable i que realment té dret a quedar-se en aquest habitatge. Llavors els okupes presenten una mena de documentació on reflecteixen que no tenen ingressos i de cara a benestar social o els ajuntaments és el perfil d'una persona amb risc d'exclusió social, quan realment no és així. En els últims seguiments ens hem trobat per exemple amb una persona que viu a la zona alta Barcelona i que inclús anava a jugar a golf, imagina't. El que pretenia era pagar un lloguer de 500 euros en un pis que val uns 1.500.



El client es troba amb una situació de desesperació i es veu obligat a contractar un advocat i nosaltres hem de contractar un detectiu que faci el seguiment que el jutjat revisi tot els registres mercantils per detectar si té societats al seu nom, tot això fa que el procediment es vagi allargant.



- Comentes que haurien de ser les d'administracions les d'encarregar-les de certificar aquesta vulnerabilitat, però no ho fan.



Ens hem trobat sobretot a Barcelona i a Catalunya una integritat espectacular pel que fa a l'ocupació. Per l'experiència que tinc en aquest camp, ens trobem que primer de tot hem de portar serraller, l'empresa de seguretat per posar una alarma i que no tornin a entrar, benestar social que controla que realment les persones que estan allà estiguin o no en risc d'exclusió social, els Mossos d'Esquadra perquè et fan manifestacions davant del mateix habitatge, la comissió del jurat i nosaltres. Imagina't la situació dels desallotjaments que estem vivint.